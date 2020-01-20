فريق طبي يزور صحي الشبحة “ضمن مبادرة صحتك تهمنا “

أملج - فايز السميري

قام فريق من الأطباء الأخصائيين بمستشفى أملج العام وهم كل من أخصائي الباطنية واخصائي الجراحه واخصائية طب الأطفال بزيارة لمركز صحي الشبحة وبدأ عملهم في صباح هذا اليوم الإثنين واستمر حتى نهاية الدوام واستقبلوا عدد كبير جداً من المراجعين المرضى في مجال تخصصاتهم.. وتأتي هذه المبادرة ضمن دعم الشئون الصحية للمراكز الصحية بشكل دوري وفق توجيهات الدكتور غرم الله الغامدي مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك.

وفي نهاية فترة عمل الفريق الطبي في مركز صحي الشبحة قدم رئيس مركز الإمارة بالشبحة محمد الرفاعي هدية للأطباء الزائرين عبارة عن أكياس قمح من إنتاج مزارع الشبحة .

كما تم تكريم الأطباء بشهادات شكر تقدير على ماقاموا به من مجهودات.

وقد عبر سالم رجاءالله الحبيشي مدير المركز الصحي بالشبحة عن سعادته بهذه المبادرة التي تصب في مصلحة المرضى والمراجعين للمركز الصحي بالشبحة .

وقدم شكره وتقديره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي ولمدير مستشفى أملج العام احمد سلمي ومدير إدارة المراكز الصحية بمستشفى املج الأستاذ طلال الجميدي والمشرف على الشئون الصحية بمحافظة أملج عبدالله عياد وللاطباء المشاركين في هذه المبادرة ولجميع زملائه العاملين في المركز الصحي بالشبحة ..

مقدماً في الختام وافر الشكر والتقدير الامتنان لسعادة رئيس مركز الشبحة محمد الرفاعي على مايقدمه من جهود لمركز الشبحة بشكل عام وللمركز الصحي بشكل خاص.