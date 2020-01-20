أخضر المبارزة يرفع رصيده إلى 8 ميداليات في البطولة العربية بالبحرين

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رفع المنتخب السعودي للمبارزة رصيده إلى 8 ميداليات (3 ذهبية وفضية و4 برونزية) في البطولة العربية للناشئين للمبارزة المقامة حالياً في مملكة البحرين, بعد أن حقق 3 ميداليات “ذهبية وبرونزيتان ” في منافسات اليوم.

وجاءت الميدالية الذهبية في منافسات سلاح الابيه للناشئين (فرق) الذي مثله حسين الطويل وعبدالكريم الحليفي واحمد الحليفي واحمد الدربي، في حين حقق المنتخب السعودي للسيدات ميداليتين برونزيتين في سلاحي الشيش والابيه، الذي مثله ندى عابد وفوزية الدوسري وشيخة الدوسري.

وسيخوض المنتخب السعودي غدا الثلاثاء منافسات (الفردي) في سلاح الابيه بمشاركة عمر العكاس وعبدالكريم الحليفي وحسين الطويل ونواف الخالدي، فيما سيشارك في سلاح الشيش محسن الشطي وإبراهيم الهديب ومحمد الدخيل ومهدي القروص.