احدث الأخبار

أمير مكة يرأس اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الخامس
منطقة مكة المكرمة
 أخضر المبارزة يرفع رصيده إلى 8 ميداليات في البطولة العربية بالبحرين
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تستقبل وفداً ألمانياً لتعزيز التعاون الثقافي
أبرز المواد
 أمانة هيئة كبار العلماء تدين بشدة الاعتداء الإرهابي تجاه مسجد مأرب
أبرز المواد
 اعتماد مركز المهارات الفنية بالشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة تبوك كمركز تدريبي لدورات الإنعاش المتقدم
منطقة تبوك
 فريق طبي يزور صحي الشبحة “ضمن مبادرة صحتك تهمنا “
منطقة تبوك
 «إعمار اليمن» يستكمل تسليم مشاريع التنموية بالجوف اليمنية
أبرز المواد
 العواد: المملكة ترحب بالتعاون في مجال حقوق الإنسان مع مختلف أجهزة ولجان وآليات الأمم المتحدة
أبرز المواد
 بدء تعلم اللغة الصينية لطلاب ثانوية الملك عبدالله بتعليم شرق الدمام
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يلتقي الرحالة فهد الهلالي
المنطقة الشرقية
 بذكريات الطيبين .. ” الطفلة مي الدوسري ” تعيد للزي التراثي رونقهُ
منطقة الرياض
 مدير جامعة الجوف المكلف يصدر قرارات تمكّن المرأة والقيادات الشابة
منطقة الجوف
أمير مكة يرأس اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الخامس

أمير مكة يرأس اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الخامس

منطقة مكة المكرمة
أخضر المبارزة يرفع رصيده إلى 8 ميداليات في البطولة العربية بالبحرين

أخضر المبارزة يرفع رصيده إلى 8 ميداليات في البطولة العربية بالبحرين

أبرز المواد
وزارة الثقافة تستقبل وفداً ألمانياً لتعزيز التعاون الثقافي

وزارة الثقافة تستقبل وفداً ألمانياً لتعزيز التعاون الثقافي

أبرز المواد
أمانة هيئة كبار العلماء تدين بشدة الاعتداء الإرهابي تجاه مسجد مأرب

أمانة هيئة كبار العلماء تدين بشدة الاعتداء الإرهابي تجاه مسجد مأرب

أبرز المواد

أمير مكة يرأس اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الخامس

أمير مكة يرأس اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الخامس
http://almnatiq.net/?p=822972
المناطق - جدة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز – يرحمه الله – للعين العزيزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اجتماع مجلس النظارة الخامس.
واستعرض المجلس إنجازات أمانة الوقف للعام المنصرم والتي تضمنت الانتهاء من تثبيت العلامات الصغيرة لحدود أراضي الوقف في جدة وبحرة والجموم ، وتثبيت العلامات الكبيرة وحصر المباني والمنشآت داخل حدود أراضي الوقف وتنفيذ برنامج حماية لها من التعديات .
كما اطلع المجلس على عدد من الأعمال ومنها الانتهاء من إنشاء محطة لتحلية المياه تغذي قرية مدركة بالجموم بالمياه الصالحة للشرب ، وبازانين لسقيا المياه أحدها في ممشى شارع الأمير فيصل بن فهد والآخر في حديقة التحلية المجاورة لطريق الملك عبدالعزيز ، بالإضافة إلى افتتاح المتحف الخاص بالوقف والكائن في مقره الرئيسي للتعريف بأهمية الوقف وإنجازاته منذ تأسيسه في عام 1367هـ.
وتطرق الاجتماع إلى الخطط المستقبلية كذلك عددا من الموضوعات التي اتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

روابط ذات صلة

وزير التعليم يرعى فعاليات مهرجان المسرح الجامعي الخليجي الخامس بجامعة “المؤسس” الشهر المقبل

وزير التعليم يرعى فعاليات مهرجان المسرح الجامعي الخليجي الخامس بجامعة “المؤسس” الشهر المقبل
أمير منطقة مكة يزور مدينة السيارات بحي العكيشية غدا

أمير منطقة مكة يزور مدينة السيارات بحي العكيشية غدا
اشتبه فيه رجال الأمن..ضبط مُقيم صدر بحقه قرار منع سفر

اشتبه فيه رجال الأمن..ضبط مُقيم صدر بحقه قرار منع سفر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*