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إصدار أكثر من 150 ألف شهادة تحمل “ضريبة المسكن الأول” حتى عام 2019

إصدار أكثر من 150 ألف شهادة تحمل “ضريبة المسكن الأول” حتى عام 2019
http://almnatiq.net/?p=822985
المناطق - واس

أعلنت وزارة الإسكان, إصدار 150,695 شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين الذين تقدموا على البوابة الإلكترونية (vat.housing.sa)، وذلك منذ إطلاقها وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضي 2019، وفق تقرير برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، والذي صدر مؤخراً متضمناً مستجدات مبادرة ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الوزارة، أنه تم إصدار 113,989 شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان، و22,985 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 13,721 شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية، وتستهدف مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة عبء مبلغ ضريبة القيمة المضافة عن الأسر وذلك تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول.
وبحسب الوزارة، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أقصى 850 ألف ريال، حيث تهدف مبادرة سداد ضريبة القيمة المضافة ضمن برامج ومبادرات الوزارة لتخفيف العبء الاقتصادي على الأسر السعودية جراء قيمة الضريبة، ولضمان سرعة تملكهم للمسكن الأول، ضمن خيارات الإسكان والتمويل المتعدد والتي تشمل شراء وحدات جاهزة من السوق، حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو صندوق التنمية العقارية.
وتتلخص إجراءات الحصول على شهادة الاستحقاق في عدد من الخطوات تتم جميعها آلياً عن طريق بوابة ضريبة القيمة المضافة vat.housing.sa تبدأ بتسجيل المواطن بكل يسر وسهولة، عندها يتحقق النظام آلياً من عدم وجود ملكيات سابقة باسم المواطن وبعدها يقوم المواطن بعمل إقرار مفاده عدم تملكه لأي مسكن سابق، ومن ثم تظهر شهادة الاستحقاق جاهزة للطباعة، بعدها يبدأ المواطن بالبحث عن وحدة سكنية مناسبة لشرائها بعد التأكد من الرقم الضريبي للبائع.
ويقدم المواطن شهادة الاستحقاق للبائع للتحقق منها وإنهاء المعاملة بينهما وتتحمل الدولة مبلغ الضريبة بما لا يزيد عن 850 ألف من قيمة المسكن، بحيث تدفع الوزارة مبلغ الضريبة مباشرة للبائع بعد التحقق من صحة الوثائق كافة عبر بوابة الضريبة الإلكترونية، وفي المقابل، يأتي دور المطور العقاري (البائع) بتسجيل الدخول على نفس البوابة وتعبئة نموذج طلب السداد وإرفاق جميع المسوغات المطلوبة وإرسال الطلب إلكترونياً إلى إدارة الضريبة في وزارة الإسكان، ليتم التحقق من الوثائق وصحة الشهادة، وفي حالة قبول الطلب يتم دفع مبلغ ضريبة القيمة المضافة المعتمد للبائع.

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