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أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لمزاد الابل الرابع بمحافظة ضريه

أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لمزاد الابل الرابع بمحافظة ضريه
http://almnatiq.net/?p=822994
المناطق / بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، محافظ ضريه صالح بن مبارك الشعمل ، ومسؤولي الجهات الحكومية المشاركة بتنظيم مزاد الإبل السنوي في المحافظة ، اللذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة نجاح المزاد في نسخته الرابعة ، وعرض تقريراً عن الأعمال والجهود التي بذلت خلال فترة المزاد.

واستمع سموه خلال الاستقبال إلى كلمة من محافظ ضريه عن جهود فريق العمل عن المزاد وما صاحبه من نشاط اقتصادي في البيع والشراء، الذي كان له أثر واضح في تعزيز الحراك الاقتصادي للمحافظة.

بعد ذلك تسلم سمو أمير منطقة القصيم درع تذكارياً من محافظ ضريه بمناسبة نجاح مزاد الإبل الذي تم الإشراف عليه من قبل عدة جهات حكومية ، كما تسلم سموه التقرير الختامي الذي استعرض فيه الجهود والأعمال التي بذلت خلال فترة المزاد.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بما قامت به الجهات الحكومية ومنسوبيها من جهود في تنظيم ونجاح المزاد ، مؤكداً وقوفه مع كل ما يخدم المنطقة وأهلها, منوهاً بالأعمال المبذولة التي يقدمها المحافظ ورئيس بلدية ضريه وجميع مدراء الجهات الحكومية المشاركة، حاثاً على أهمية مضاعفة الجهود لتطوير المزاد وتعزيز البرامج والفعاليات المصاحبة.

وفي نهاية الاستقبال، قدم محافظ ضرية وأعضاء الجهات المنظمة لمزاد الإبل الرابع شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة القصيم على اهتمامه ومتابعته الدائمة للمحافظة والأهالي ، مثمنين توجيهات سموه السديدة لخدمة المحافظة وأهلها.

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