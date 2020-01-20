احدث الأخبار

وزير الداخلية يستقبل سفراء المملكة المتحدة والهند وكازاخستان
أبرز المواد
 جامعة فهد بن سلطان بتبوك تبحث سبل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبيئة مع شركة نيوم
منطقة تبوك
 أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لمزاد الابل الرابع بمحافظة ضريه
منطقة القصيم
 السفير آل جابر يلتقي رئيس مجلس النواب اليمني لاستعراض المشاريع التنموية
أبرز المواد
 إصدار أكثر من 150 ألف شهادة تحمل “ضريبة المسكن الأول” حتى عام 2019
أبرز المواد
 “الزياني” و “جريفيثس” يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن
أبرز المواد
 أمير مكة يرأس اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الخامس
منطقة مكة المكرمة
 أخضر المبارزة يرفع رصيده إلى 8 ميداليات في البطولة العربية بالبحرين
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تستقبل وفداً ألمانياً لتعزيز التعاون الثقافي
أبرز المواد
 أمانة هيئة كبار العلماء تدين بشدة الاعتداء الإرهابي تجاه مسجد مأرب
أبرز المواد
 اعتماد مركز المهارات الفنية بالشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة تبوك كمركز تدريبي لدورات الإنعاش المتقدم
منطقة تبوك
 فريق طبي يزور صحي الشبحة “ضمن مبادرة صحتك تهمنا “
منطقة تبوك
وزير الداخلية يستقبل سفراء المملكة المتحدة والهند وكازاخستان

وزير الداخلية يستقبل سفراء المملكة المتحدة والهند وكازاخستان

أبرز المواد
جامعة فهد بن سلطان بتبوك تبحث سبل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبيئة مع شركة نيوم

جامعة فهد بن سلطان بتبوك تبحث سبل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبيئة مع شركة نيوم

منطقة تبوك
أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لمزاد الابل الرابع بمحافظة ضريه

أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لمزاد الابل الرابع بمحافظة ضريه

منطقة القصيم
السفير آل جابر يلتقي رئيس مجلس النواب اليمني لاستعراض المشاريع التنموية

السفير آل جابر يلتقي رئيس مجلس النواب اليمني لاستعراض المشاريع التنموية

أبرز المواد

وزير الداخلية يستقبل سفراء المملكة المتحدة والهند وكازاخستان

وزير الداخلية يستقبل سفراء المملكة المتحدة والهند وكازاخستان
http://almnatiq.net/?p=823003
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمكتبه في ديوان الوزارة، اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمن كوليس، الذي ودع سموه بعد انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة .
كما استقبل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.
واستقبل سموه سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بيريك أيرين.
وجرى خلال الاستقبالين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبالات معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، و معالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا.

روابط ذات صلة

السفير آل جابر يلتقي رئيس مجلس النواب اليمني لاستعراض المشاريع التنموية

السفير آل جابر يلتقي رئيس مجلس النواب اليمني لاستعراض المشاريع التنموية
إصدار أكثر من 150 ألف شهادة تحمل “ضريبة المسكن الأول” حتى عام 2019

إصدار أكثر من 150 ألف شهادة تحمل “ضريبة المسكن الأول” حتى عام 2019
“الزياني” و “جريفيثس” يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن

“الزياني” و “جريفيثس” يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*