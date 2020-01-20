الهلال ينفرد بالصدارة بتعادل مثير مع الفيصلي

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المناطق - الرياض

سيطر التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على مباراة الفيصلي والهلال المؤجلة من الجولة الـ12 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي جمعت بينهما، اليوم الإثنين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وافتتح الإيطالي سيباستيان جيوفينكو التسجيل لفريق الهلال في الدقيقة 47 من عمر المباراة، بعدما تلقى تمريرة من البيروفي أندريه كاريلو، ليسددها بيساره أرضية على يسار حارس المرمى.

ونجح الفيصلي في إدراك التعادل سريعا في الدقيقة 55 من عمر المباراة، عن طريق لاعبه خاليم هايلند، بعدما استغل كرة ساقطة ليسددها بيساره في أقصى الزاوية اليمنى.

وقبل دقيقتين من نهاية المباراة، نجح الهلال في إدراك الهدف الثاني عن طريق لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو، قبل أن يسجل خاليم هايلند الهدف الثاني له ولفريقه بعد مرور دقيقتين من الوقت الإضافي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 31 نقطة يحتل بها المركز الأول في جدول الترتيب بفارق نقطة عن وصيفه النصر، بينما ارتفع رصيد الفيصلي إلى 21 نقطة ليحتل بها المركز الثامن.

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