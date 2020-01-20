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“العمل والتنمية الاجتماعية” تعلن عن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية

“العمل والتنمية الاجتماعية” تعلن عن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية

أبرز المواد

“العمل والتنمية الاجتماعية” تعلن عن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية

“العمل والتنمية الاجتماعية” تعلن عن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=823022
المناطق - واس

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية التي تعد من مبادرات التحول الوطني عبر افتتاح (البيت الاجتماعي للعائلة) في محافظة جدة، وهو البيت العاشر والمكمل لهذه المرحلة، التي انتقل خلالها 60 يتيماً ما بين ذكور وإناث، في مناطق مختلفة في المملكة شملت ( الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، القصيم) .
وذكر المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن المشروع يستهدف الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم من المقيمين في الدور الإيوائية التابعة للوزارة في جميع المناطق، لتعزيز إشراكهم مع فئات المجتمع كافة، وزيادة تمكينهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم، وجاءت هذه المبادرة إكمالاً لمسيرة المملكة في الاهتمام بالأيتام ورغبةً في تحقيق أعلى درجات التكامل والاندماج بينهم وبين المجتمع.
يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أطلقت مبادرة “البيوت الاجتماعية” ضمن مبادرات بناء وتمكين، التي تسعى إلى تطبيق وتفعيل أحدث الممارسات لرعاية الأيتام من خلال نقلهم تدريجياً من دور الإيواء إلى بيوت اجتماعية نموذجية وفق معايير وضوابط محددة وتحت إشراف ومتابعة الوزارة، مع مراعاة التنوع ليشمل جميع الفئات العمرية، وسيتم استكمال افتتاح البيوت الاجتماعية تباعاً في المرحلة الثانية من المشروع التي ستنطلق خلال هذا العام.
وأكدت الوزارة على استمرارية متابعتها للبيوت الاجتماعية عبر زيارات تفقدية، لمناقشة وضع الأيتام والاطمئنان عليهم وضمان حمايتهم، ووضع في هذا الصدد معايير أداء عالية يتم من خلالها تقييم كفاءة المشغل في القيام بالمسؤولية المناطة به على أكمل وجه.

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