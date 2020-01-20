احدث الأخبار

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس المجلس الأوروبي
أبرز المواد
 “العمل والتنمية الاجتماعية” تعلن عن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية
أبرز المواد
 الهلال ينفرد بالصدارة بتعادل مثير مع الفيصلي
أبرز المواد
 الشباب أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال
أبرز المواد
 توقيع اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم 1441هـ لحجاج الجزائر
أبرز المواد
 وزير الداخلية يستقبل سفراء المملكة المتحدة والهند وكازاخستان
أبرز المواد
 جامعة فهد بن سلطان بتبوك تبحث سبل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبيئة مع شركة نيوم
منطقة تبوك
 أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لمزاد الابل الرابع بمحافظة ضريه
منطقة القصيم
 السفير آل جابر يلتقي رئيس مجلس النواب اليمني لاستعراض المشاريع التنموية
أبرز المواد
 إصدار أكثر من 150 ألف شهادة تحمل “ضريبة المسكن الأول” حتى عام 2019
أبرز المواد
 “الزياني” و “جريفيثس” يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن
أبرز المواد
 أمير مكة يرأس اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الخامس
منطقة مكة المكرمة
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس المجلس الأوروبي

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس المجلس الأوروبي

أبرز المواد
“العمل والتنمية الاجتماعية” تعلن عن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية

“العمل والتنمية الاجتماعية” تعلن عن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية

أبرز المواد
الهلال ينفرد بالصدارة بتعادل مثير مع الفيصلي

الهلال ينفرد بالصدارة بتعادل مثير مع الفيصلي

أبرز المواد
الشباب أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

الشباب أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

أبرز المواد

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس المجلس الأوروبي

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس المجلس الأوروبي
http://almnatiq.net/?p=823025
المناطق - واس

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لمملكة بلجيكا، اليوم، بمعالي رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل.
وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات.
حضر اللقاء، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

روابط ذات صلة

“العمل والتنمية الاجتماعية” تعلن عن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية

“العمل والتنمية الاجتماعية” تعلن عن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية
الهلال ينفرد بالصدارة بتعادل مثير مع الفيصلي

الهلال ينفرد بالصدارة بتعادل مثير مع الفيصلي
الشباب أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

الشباب أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*