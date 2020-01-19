احدث الأخبار

“تراحم الباحة” توزع 150سلة غذائية على أسر السجناء بالمنطقة
منطقة الباحة
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس المجلس الأوروبي
أبرز المواد
 “العمل والتنمية الاجتماعية” تعلن عن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية
أبرز المواد
 الهلال ينفرد بالصدارة بتعادل مثير مع الفيصلي
أبرز المواد
 الشباب أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال
أبرز المواد
 توقيع اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم 1441هـ لحجاج الجزائر
أبرز المواد
 وزير الداخلية يستقبل سفراء المملكة المتحدة والهند وكازاخستان
أبرز المواد
 جامعة فهد بن سلطان بتبوك تبحث سبل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبيئة مع شركة نيوم
منطقة تبوك
 أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لمزاد الابل الرابع بمحافظة ضريه
منطقة القصيم
 السفير آل جابر يلتقي رئيس مجلس النواب اليمني لاستعراض المشاريع التنموية
أبرز المواد
 إصدار أكثر من 150 ألف شهادة تحمل “ضريبة المسكن الأول” حتى عام 2019
أبرز المواد
 “الزياني” و “جريفيثس” يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن
أبرز المواد
“تراحم الباحة” توزع 150سلة غذائية على أسر السجناء بالمنطقة

“تراحم الباحة” توزع 150سلة غذائية على أسر السجناء بالمنطقة

منطقة الباحة
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس المجلس الأوروبي

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس المجلس الأوروبي

أبرز المواد
“العمل والتنمية الاجتماعية” تعلن عن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية

“العمل والتنمية الاجتماعية” تعلن عن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية

أبرز المواد
الهلال ينفرد بالصدارة بتعادل مثير مع الفيصلي

الهلال ينفرد بالصدارة بتعادل مثير مع الفيصلي

أبرز المواد

“تراحم الباحة” توزع 150سلة غذائية على أسر السجناء بالمنطقة

“تراحم الباحة” توزع 150سلة غذائية على أسر السجناء بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=823030
المناطق-الباحة

وزعت اللجنة 150 سلة غذائية على أسر السجناء بقيمة إجمالية مائة وأربعة عشر الف وأربعمائة ريال .
أوضح ذلك المدير التنفيذي للجنة علي بن جمعان آل سرور مؤكداً حرص اللجنة على توزيع السلال الغذائية وتجهيزها عن طريق متعهد في كل من الباحة وبلجرشي والمخواة وقلوة وذلك في إطار استكمال ما تقدمه اللجنة على مدار العام في إيصال المساعدات العينية والغذائية لأسر السجناء بين فترة وأخرى بتقديم المساعدات للأسر المحتاجة المسجلة لدي اللجنة من أجل مساعدتهم على ظروف الحياة وفي ظل غياب العائل لهم للتخفيف عن الحالات المستحقة
وأشار آل سرور إلى أن اللجنة تنفذ العديد من البرامج بشكل مستمر، لتتواكب مع حاجات الفئات المستهدفة سواء ببرامج الإعانات المادية والعينية أو برامج التأهيل والتدريب والتثقيف للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم .
وقال رئيس مجلس إدارة اللجنة خالد بن محمد آل نسيله إن اللجنة تقدم كل ما يخدم السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، حيث قامت مؤخراً بالعديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج , وأضاف أل نسيله إلى أن اللجنة تسعى لعقد عدد من مذاكرات التفاهم والاتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة لتوفير منح تدريبية للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم لتأهيل غير المؤهلين منهم لسوق العمل بالتعاون مع عدد من الجهات ومن ضمنها صندوق الموارد البشرية هدف ضمن الإطار المحدد لها بتوجيه وحرص من سمو أمير المنطقة الرئيس الفخري للجنة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ومتابعة الأمانة العامة للجنة الوطنية بالرياض

روابط ذات صلة

غرة جمادى الثانية تدشين مبادرة بلدي الباحة لفتح وتوسعة طريق العرق ببني سار

غرة جمادى الثانية تدشين مبادرة بلدي الباحة لفتح وتوسعة طريق العرق ببني سار
لتخفيف التكاليف على العريس ..والد فتاة في الباحة يكتفي بعقد قران ابنته دون إقامة حفل زفاف

لتخفيف التكاليف على العريس ..والد فتاة في الباحة يكتفي بعقد قران ابنته دون إقامة حفل زفاف
“مواطن ينتحل صفة معرِّف قريته”.. وجزائية الباحة تصدر بحقه هذا القرار!

“مواطن ينتحل صفة معرِّف قريته”.. وجزائية الباحة تصدر بحقه هذا القرار!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*