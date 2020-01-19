“تراحم الباحة” توزع 150سلة غذائية على أسر السجناء بالمنطقة

المناطق-الباحة

وزعت اللجنة 150 سلة غذائية على أسر السجناء بقيمة إجمالية مائة وأربعة عشر الف وأربعمائة ريال .

أوضح ذلك المدير التنفيذي للجنة علي بن جمعان آل سرور مؤكداً حرص اللجنة على توزيع السلال الغذائية وتجهيزها عن طريق متعهد في كل من الباحة وبلجرشي والمخواة وقلوة وذلك في إطار استكمال ما تقدمه اللجنة على مدار العام في إيصال المساعدات العينية والغذائية لأسر السجناء بين فترة وأخرى بتقديم المساعدات للأسر المحتاجة المسجلة لدي اللجنة من أجل مساعدتهم على ظروف الحياة وفي ظل غياب العائل لهم للتخفيف عن الحالات المستحقة

وأشار آل سرور إلى أن اللجنة تنفذ العديد من البرامج بشكل مستمر، لتتواكب مع حاجات الفئات المستهدفة سواء ببرامج الإعانات المادية والعينية أو برامج التأهيل والتدريب والتثقيف للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم .

وقال رئيس مجلس إدارة اللجنة خالد بن محمد آل نسيله إن اللجنة تقدم كل ما يخدم السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، حيث قامت مؤخراً بالعديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج , وأضاف أل نسيله إلى أن اللجنة تسعى لعقد عدد من مذاكرات التفاهم والاتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة لتوفير منح تدريبية للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم لتأهيل غير المؤهلين منهم لسوق العمل بالتعاون مع عدد من الجهات ومن ضمنها صندوق الموارد البشرية هدف ضمن الإطار المحدد لها بتوجيه وحرص من سمو أمير المنطقة الرئيس الفخري للجنة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ومتابعة الأمانة العامة للجنة الوطنية بالرياض