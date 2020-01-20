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وزير الدولة للشؤون الخارجية يزور معهد ايقمونت البحثي

http://almnatiq.net/?p=823036
المناطق - واس

زار معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لمملكة بلجيكا، اليوم، المعهد الملكي للعلاقات الدولية (ايقمونت البحثي)، حيث كان في استقبال معاليه لدى وصوله للمعهد، المدير العام للمعهد الملكيالبلجيكي يوهان فربك.
‎واستعرض معاليه خلال الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين، ومرتكزات السياسة الخارجية للمملكة ومواقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية ، وجهودها المبذولة في تعزيز العلاقات الثنائية، وخدمة الأمن والسلم الدوليين.
كما استعرض معاليه التطورات التنموية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.
حضر اللقاء، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي ، ومدير عام مكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وعدد من السفراء العرب المعتمدين لدى مملكة بلجيكا.

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