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تزامنا مع رفع أسعار الأعلاف

بدءا من اليوم.. شركات الدواجن ترفع الأسعار 12.5 %

بدءا من اليوم.. شركات الدواجن ترفع الأسعار 12.5 %
http://almnatiq.net/?p=823039
المناطق - الرياض

تزامنا مع قرار مصانع الأعلاف الوطنية رفع قيمة منتجاتها بنسبة تراوح بين 20 – 30%، بعد قرار رفع الدعم عن مدخلات الأعلاف منذ مطلع يناير الجاري، بدأت شركات الدواجن المبردة زيادة أسعار منتجاتها بنسبة تراوح بين 10 – 12.5% (بخلاف ضريبة القيمة المضافة) اعتبارا من اليوم (الإثنين)، وأوضحت مصادر ذات علاقة بشركات الدواجن وفقا لـ«عكاظ» أن زيادة أسعار الأعلاف بواقع 200 – 400 ريال للطن سترفع التكلفة الإنتاجية بنحو 60 – 65 هللة للدجاجة الواحدة، لافتة إلى أن إعادة تقييم الأسعار مرتبطة بالتطورات الحاصلة في السوق على صعيد الزيادة غير المتوقعة لأسعار الأعلاف.

وأشارت المصادر إلى أن أسعار الدواجن سترتفع بنحو 100 – 150 هللة على مختلف الأوزان (بخلاف قيمة ضريبة القيمة المضافة).

وأفادت أن السعر الجديد سيكون 10 ريالات مقابل 8.5 ريال «زنة 800 غرام»، و11.5 ريال مقابل 10 ريالات «زنة 900 غرام»، و12 ريالا مقابل 10.5 ريال «زنة 1000 غرام»، و13.5 ريال مقابل 12 ريالا «زنة 1100 غرام»، و14.5 ريال مقابل 13 ريالا «زنة 1200 غرام».

وقدر أشرف حسن (متعامل) قيمة سعر الدعم بنحو 30 – 35 هللة على الكيلو الواحد، وذلك على خلفية قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة إيقاف الإعانة المقدمة لمصانع الأعلاف وتحويلها إلى المستهلك النهائي اعتبارا من مطلع يناير الجاري.

وقال: الدعم سيقدم مباشرة إلى المسالخ التي ستقوم بدورها بخصم نسبة من التكلفة بعد الذبح، كما أن آلية الحصول على الإعانة الحكومية تستلزم إبرام عقود مع المسالخ المرخصة، وعدد المسالخ العاملة في الشرقية 5 مسالخ تبلغ طاقتها الإنتاجية 275 ألف دجاجة يوميا، وتراوح الطاقة لتلك المسالخ بين 15- 90 ألف دجاجة يوميا.

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