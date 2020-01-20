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سقوط عشرات القتلى والجرحي في انهيار منصة أثناء مهرجان بأثيوبيا

سقوط عشرات القتلى والجرحي في انهيار منصة أثناء مهرجان بأثيوبيا
http://almnatiq.net/?p=823043
المناطق - وكالات

قتل 10 أشخاص على الأقل، الاثنين، وأصيب العشرات، عندما انهارت منطقة لجلوس المشاهدين خلال احتفال كبير في إثيوبيا، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

ووقع الحادث قبل الساعة الثامنة من صباح الاثنين (05:00 ت غ) في غوندار، المدينة التاريخية في شمال إثيوبيا، حيث يتجمع أكثر من مليون شخص سنويا لاحتفالات عيد الغطاس المعروفة باسم “تيمكات”.

وصرح طبيبان في مستشفى جامعة غوندار لوكالة فرانس برس، أن 10 أشخاص لقوا حتفهم عندما انهارت منصات الجمهور فجأة في فاسيليدس باث، حيث يتجمع الآلاف عادة لمشاهدة الناس يغطسون في المياه.

وصرح طبيب آخر في المستشفى: “أستطيع أن أقول أن لدينا الآن 10 قتلى. وعدد الجرحى 100 وربما حتى 150”. وأكد طبيب ثان العدد.

وكان مئات الحضور يجلسون على هيكل خشبي متدرج لساعات قبل أن ينهار. وقال شهود عيان فروا من المكان أن عددا غير محدد سحقوا من جراء الانهيار، ملمحين إلى أن عدد القتلى والجرحى قد يرتفع.

وذكر مصدر اخر في المستشفى أن الجرحى يعانون من كسور ونزيف داخلي. ووجدت عربات الإسعاف صعوبة في تفريق الحشد لدخول الموقع ونقل الضحايا إلى المستشفى.

إلا أنه وبعد إخراج القتلى والجرحى استؤنف المهرجان واستمر حتى منتصف النهار.

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