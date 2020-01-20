الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لخادم الحرمين الشريفين لدى سلوفينيا

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استقبل فخامة رئيس جمهورية سلوفينيا بوروت باهور اليوم بمقر الرئاسة في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الذي قدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سلوفينيا.

ونقل سمو السفير لفخامة الرئيس السلوفيني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتمنياتهما لفخامته بموفور الصحة والعافية وللشعب السلوفيني الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهته أعرب الرئيس باهور عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ، وتمنياته للمملكة وشعبها مزيداً من التقدم والرخاء.

كما ناقش الرئيس السلوفيني وسمو السفير عبدالله بن خالد بن سلطان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.