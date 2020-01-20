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المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادًا لنصف نهائي كأس آسيا

المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادًا لنصف نهائي كأس آسيا
http://almnatiq.net/?p=823051
المناطق - واس

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا اليوم تدريباته ضمن استعداداته للدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
وأجرى “الأخضر” مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب “تاماسات” تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق اللاعبون خلالها عددًا من التمارين الترفيهية التنافسية في محطات متعددة.
ويختتم الأخضر غدًا الثلاثاء تحضيراته لمواجهة منتخب أوزبكستان مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن الدور نصف النهائي من كأس آسيا.

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