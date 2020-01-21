دراسة: زيت السمك يعزز فرص الأزواج في الإنجاب

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كشفت دراسة جديدة أن مكملات زيت السمك قد تعزز خصوبة الرجال، حيث تزيد من عدد الحيوانات المنوية لديهم.

ووجدت الدراسة أن الرجال الذين يتناولون بانتظام مكملات زيت السمك لديهم حجم أكبر في الخصيتين وينتجون عددًا أكبر من الحيوانات المنوية وفقاً لروسيا اليوم .

وتشير الدراسة إلى أن مكملات زيت السمك، يمكن أن تكون طريقة بسيطة لتعزيز فرص الأزواج في الإنجاب، حيث يعتقد أن احتواءها على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، هو ما يساعد على تحسين الخصوبة لدى الرجال، لأن هذه الأحماض مهمة لخلايا الحيوانات المنوية الصحية.

وكتبت الباحثة الرئيسية في الدراسة، الدكتورة تينا كايد جنسن، من جامعة جنوب الدنمارك: “ارتبطت مكملات زيت السمك مع ارتفاع حجم السائل المنوي وعدد الحيوانات المنوية الكلي، وحجم أكبر للخصيتين”.

وأضافت: “تشير هذه النتائج إلى أن الرجال الأصحاء قد يستفيدون من تناول زيت السمك”.

وأجريت الدراسة على 1679 شابا دنماركيا بمتوسط عمر يبلغ 18 عامًا، ووجد الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا بانتظام زيت السمك لأكثر من 60 يوما خلال ثلاثة أشهر، أنتجوا نحو 8 ملاعق صغيرة من السائل المنوي أكثر من الرجال العاديين الذين لم يحصلوا على مكملات زيت السمك.

كما وجدت النتائج أن هؤلاء المشاركين لديهم عدد حيوانات منوية بنحو 184 مليونا لكل عينة، مقارنة بـ147 مليونا للرجال العاديين الذين لم يتناولوا مكملات زيت السمك.