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أمريكا تعتزم وضع ضوابط تنظيمية للحد من “سياحة الولادة”

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أمريكا تعتزم وضع ضوابط تنظيمية للحد من “سياحة الولادة”

أمريكا تعتزم وضع ضوابط تنظيمية للحد من “سياحة الولادة”
http://almnatiq.net/?p=823065
المناطق - الرياض

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إصدار التخطط إدارة ترامب لفرض إجراء يحد من استغلال التأشيرات قصيرة الأجل للاجانب التي تستخدم لانجاب الأطفال داخل البلاد.

وأورد موقع “أكسيوس” نقلا عن مسؤولين أن الإدارة تخطط لإصدار ضوابط تنظيمية الأسبوع الجاري يسمح لوزارة الخارجية برفض منح تأشيرات دخول قصيرة الأجل للأجانب إذا كان هناك اعتقاد بأن التأشيرة سوف تستخدم لتسهيل المواطنة التلقائية من خلال ولادة طفل لم يولد بعد.

ولم يتضح بعد كيفية تطبيق الضوابط الجديدة للحد مما يسمى بـ “سياحة الولادة” الذين يصلون إلى أمريكية لغرض حصول المولود على الجنسية الأمريكية تلقائيا وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

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