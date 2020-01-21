بنك أوف أمريكا يرفع توقعاته لسعر خام برنت في 2020 إلى 62 دولارا للبرميل

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رفع بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش توقعاته لسعر النفط في 2020 اليوم عازيا ذلك إلى مخاطر تتعلق بالإمدادات من الشرق الأوسط وتحسن في توقعات الطلب وزيادة امتثال أوبك+ لتعميق تخفيضات الإنتاج.

وقال محللون ببنك أوف أمريكا في مذكرة إن البنك رفع متوسط توقعاته لسعر خام برنت في 2020 إلى 62 دولارا للبرميل من 60 دولارا وتوقعاته لسعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 57 دولارا من 54 دولارا.

ويتوقع البنك أن ينمو الطلب العالمي بواقع 1.1 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، بينما تشير توقعاته للعرض والطلب إلى فائض بواقع 190 ألف برميل يوميا. لكن البنك أبقى على سعره المستهدف لبرنت بنهاية الربع الثاني في 2020 عند سبعين دولارا للبرميل بفضل تحسن الصورة على صعيد الاقتصاد الكلي ولجوء المصنعين إلى إعادة التخزين.