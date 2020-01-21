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ترتيب جديد لنتائج لوني الصفر والشعل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

ترتيب جديد لنتائج لوني الصفر والشعل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
http://almnatiq.net/?p=823069
المناطق - الرياض

أعلنت لجنة المسابقات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الرابعة ، نتائج أربع مسابقات للوني الشعل والصفر، وذلك استنادا لقرار اللجنة القانونية التي قررت سحب وحجب جميع الجوائز والنتائج التي حصل عليها المشاركان هلال بن عايض بن دغيثر الشيباني العتيبي ومترك بن نايف بن تركي بن حجنة في النسخة الرابعة للمهرجان.
وكان هلال الدغيثر حقق المركز الثاني في بيرق المؤسس لون الصفر والأول في فردي جل لون الصفر، فيما حقق مترك بن حجنة المركز الثالث في سيف الملك لون الشعل، والرابع في فردي جل لون الشعل، ليكون علوش ضيدان شافي العجمي الرابح الأكبر من استبعاد هلال الدغيثر إذ قفز إلى المركز الأول لفردي الجل لون الصفر، ويحتل دبوس مبارك عبدالله الدبوس المراكز الثاني والثالث والرابع ، في المقابل دخل محمد خالد بن غضيان الشبيعي في قائمة الفائزين متقدماً للمركز العاشر في سيف الملك لون الشعل، وكذلك فلاح سلطان عامر بن ملحم الذي تقدم للمركز الخامس في فردي جل لون الشعل بعد سحب نتائج ابن حجنة.
وعطفاً على الإعلان الجديد ستكون النتائج كالتالي:
النتيجة النهائية لسيف الملك لون الشعل :
1-خالد حزام نايف آل حثلين
2- بندر صحن غنيم بن شويه
3- رفاعي علوش ناصر العجمي
4-عبدالعزيز حسين عوض الشلاحي
5-محمد عبيد عيد العتيبي
6-أورنس عناد مكراد العجمي
7-بصيص فهد بصيص العجمي
8- سلطان فهيد الهيليم التمياط
9-محمد سعد شويشان السبيعي
10- محمد خالد بن غضيان الشبيعي
فيما جاءت النتيجة النهائية لفردي جل لون الشعل كالتالي :
1-حنس مفرس فارس العتيبي
2-مطلق صقر عبدالله السهلي
3-مهنا إبراهيم خليل المزروعي العنزي
4- نايف سعود نايف الحثلين
5-فلاح سلطان عامر بن ملحم
والنتيجة النهائية لبيرق المؤسس لون الصفر كالتالي :
1-دبوس مبارك عبدالله الدبوس
2- محمد عبدالله على العامري
3- محمد ناصر حسن العجمي
4-محمد فواز الويط الحارثي
5- غازي صالح بن مشنوطة العتيبي
والنتيجة النهائية لفردي جل لون الصفر كالتالي :
1-علوش ضيدان شافي العجمي
2- دبوس مبارك عبدالله الدبوس
3-دبوس مبارك عبدالله الدبوس
4-دبوس مبارك عبدالله الدبوس

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