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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 217 إصابة

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 217 إصابة
http://almnatiq.net/?p=823070
المناطق - الرياض

أكدت السلطات الصينية اليوم أن تفشيًا لفيروس كورونا الجديد امتد لمدن أخرى في البلاد من بينها العاصمة بكين وشنغهاي بينما تم رصد حالة إصابة رابعة خارج حدود الصين.
ونقل التلفزيون الرسمي عن السلطات الصينية تأكيدها وجود 217 حالة فيروس كورونا اليوم من بينها 198 في مدينة ووهان.
وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم ” إن مصدرًا حيوانيًا يبدو أنه هو المرجح لبداية التفشي وأن بعض الحالات المحدودة للعدوى بين شخص وآخر حدثت في حالات الاختلاط الوثيق”.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن لجنة الصحة الوطنية في البلاد أكدت اليوم أن الفيروس الجديد ينتقل من شخص لآخر، وأصاب بعض العاملين في القطاع الطبي.

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