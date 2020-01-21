احدث الأخبار

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 217 إصابة
أبرز المواد
 لامبارد يلمح إلى إمكانية انتقال كافاني إلى تشلسي
أبرز المواد
 رسميا.. هندوراس تصنف ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية
أبرز المواد
 ريال مدريد يعلن عن ضم لاعب برازيلي “موهوب”
أبرز المواد
 المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم يقدم عروضاً متميزة في آسيا 2020.. ولاعبو الأخضر يؤكدون عزمهم بتحقيق اللقب
أبرز المواد
 الرئيس التونسي يكلف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة المقبلة
أبرز المواد
 ترتيب جديد لنتائج لوني الصفر والشعل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 بعد عقود من الشك.. دراسة تؤكد أن لوحة رسمها “فان جوخ” لنفسه أصلية
أبرز المواد
 “تال”.. ثاني أكثر البراكين نشاطا في الفلبين يقذف “البؤس” على السكان
أبرز المواد
 أمريكا تعتزم وضع ضوابط تنظيمية للحد من “سياحة الولادة”
أبرز المواد
 بنك أوف أمريكا يرفع توقعاته لسعر خام برنت في 2020 إلى 62 دولارا للبرميل
أبرز المواد
 توقعات بارتفاع معدل البطالة العالمي في 2021
أبرز المواد
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 217 إصابة

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 217 إصابة

أبرز المواد
لامبارد يلمح إلى إمكانية انتقال كافاني إلى تشلسي

لامبارد يلمح إلى إمكانية انتقال كافاني إلى تشلسي

أبرز المواد
رسميا.. هندوراس تصنف ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية

رسميا.. هندوراس تصنف ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية

أبرز المواد
ريال مدريد يعلن عن ضم لاعب برازيلي “موهوب”

ريال مدريد يعلن عن ضم لاعب برازيلي “موهوب”

أبرز المواد

الرئيس التونسي يكلف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة المقبلة

الرئيس التونسي يكلف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة المقبلة
http://almnatiq.net/?p=823072
المناطق - الرياض

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تكليف الوزير الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة المقبلة.
وأكدت رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس قيس التقى مساء اليوم في قصر قرطاج الوزير الأسبق إلياس الفخفاخ وسلمه رسالة تكوين الحكومة في مدة لا تتجاوز شهراً ابتداء من يوم الثلاثاء 21 يناير 2020م، وهي مهلة غير قابلة للتجديد، بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور التونسي، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.

روابط ذات صلة

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 217 إصابة

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 217 إصابة
لامبارد يلمح إلى إمكانية انتقال كافاني إلى تشلسي

لامبارد يلمح إلى إمكانية انتقال كافاني إلى تشلسي
رسميا.. هندوراس تصنف ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية

رسميا.. هندوراس تصنف ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*