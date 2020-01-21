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ريال مدريد يعلن عن ضم لاعب برازيلي “موهوب”

ريال مدريد يعلن عن ضم لاعب برازيلي “موهوب”
http://almnatiq.net/?p=823073
المناطق - الرياض

أعلن ريال مدريد، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الاثنين، تعاقده مع لاعب موهوب آخر من البرازيل بعد ضم لاعب الوسط، المهاجم رينيير جيسوس (18 عاما) من فريق فلامنغو.

وأوضح ريال مدريد، في بيان، أن رينيير الفائز بكأس “ليبرتادوريس”، الشهر الماضي، وقع على عقد لمدة ست سنوات.

وينضم رينيير إلى مواطنيه فينيسيوس جونيور ورودريغو؛ وهما من أبرز المواهب الواعدة في أميركا الجنوبية التي انتقلت لنادي العاصمة الإسبانية، خلال الأشهر الـ18 الأخيرة.

وسيلتحق اللاعب الصاعد بالفريق الثاني لريال مدريد، بعد مشاركته مع البرازيل في مباريات ودية استعدادا للأولمبياد، في فبراير المقبل.

ورجحت وسائل إعلام محلية أن يكون ريال مدريد قد دفع نحو 30 مليون يورو (33.25 مليون دولار) لضم اللاعب.

وتؤكد هذه الخطوة تخلي ريال مدريد عن سياسة ضم اللاعبين العمالقة، إذ حرص رئيسه فلورنتينو بيريز على عدم إهدار النجم العالمي الصاعد بعد فشله في ضم نيمار الذي اختار اللعب للغريم التقليدي برشلونة في 2013.

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