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رسميا.. هندوراس تصنف ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية

رسميا.. هندوراس تصنف ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية
http://almnatiq.net/?p=823074
المناطق - الرياض

قال لويس سوازو نائب وزير الأمن في هندوراس، الاثنين، إن حكومة بلاده أعلنت رسميا تصنيفها ميليشيات حزب الله اللبنانية، المدعومة من إيران، بأنها منظمة إرهابية.

وأضاف سوازو: “نعلن حزب الله منظمة إرهابية، وسندرجه في سجل للأشخاص والمؤسسات التي لها صلة بالأعمال الإرهابية وبتمويلها”.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس قرار حكومة هندوراس بأنه “خطوة مهمة في الحرب العالمية على الإرهاب”، وقال إنه استند إلى خطوات مماثلة اتخذتها في الأشهر الماضية بريطانيا والأرجنتين ودول أخرى.

وأضاف: “أحيي حكومة هندوراس على قرارها المهم إعلان حزب الله منظمة إرهابية وفرض عقوبات عليه”.

وكان أليخاندرو جياماتي رئيس غواتيمالا الجديد قد قال الأسبوع الماضي، إنه يعتزم أيضا تصنيف حزب الله جماعة إرهابية، إضافة إلى إبقاء سفارة بلاده لدى إسرائيل في القدس.

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