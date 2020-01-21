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4.6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في السعودية خلال 2019 .. قفزت 9 %

4.6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في السعودية خلال 2019 .. قفزت 9 %
http://almnatiq.net/?p=823075
المناطق - الرياض

سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال 2019 زيادة 9 في المائة إلى نحو 4.6 مليار دولار، وسط جذب المملكة بعض الصفقات الاستثمارية خارج قطاع النفط والغاز.
في المقابل انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا بسبب الرياح الاقتصادية المعاكسة، في حين ظلت مصر أكبر جاذب للاستثمار في إفريقيا.
جاء ذلك في “تقرير الاستثمار العالمي 2019” الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من مقرها في جنيف أمس.
ويرصد التقرير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 150 اقتصادا تستأثر 98 في المائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية. أرقام التقرير شبه نهائية، حيث تصدر الأرقام الأخيرة مطلع حزيران (يونيو) المقبل.
وقال التقرير إن أكبر صفقة للاستثمار في السعودية خلال 2019 لم تكن في مجال النفط والغاز، بل في مجال المعادن، وكانت واحدة من أكبر صفقات الاستثمار في المعادن مع شركة “ترونوكس ليمتد” (الولايات المتحدة)، التي حصلت على الاستثمار في جزء من التيتانيوم السعودي بقيمة 2.2 مليار دولار.
وانخفضت التدفقات إلى تركيا 36 في المائة من 13 مليار دولار في 2018 إلى 8.3 مليار دولار العام الماضي بسبب ما أسماه التقرير “الرياح الاقتصادية المعاكسة”.
وعموما، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة غرب آسيا، التي تنتمي إليها السعودية وتركيا 16 في المائة إلى ما يقدر بـ25 مليار دولار، من 30 مليار دولار في 2018، بحسب “الاقتصادية”

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