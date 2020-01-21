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محامو ترامب يدعون مجلس الشيوخ الى تبرئته “فورا”

محامو ترامب يدعون مجلس الشيوخ الى تبرئته “فورا”
http://almnatiq.net/?p=823105
المناطق - الرياض

دعا محامو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، مجلس الشيوخ المكلف محاكمته سعيا إلى عزله، إلى تبرئته “فورا”.

وكتب المحامون في مذكرة من 110 صفحات سلمت الاثنين للكونغرس، أن هذه المحاكمة التي تبدأ فعليا الثلاثاء، تشكل “انحرافا خطيرا للدستور”، معتبرين أن “على مجلس الشيوخ أن يرفض القرار الاتهامي ويبرئ الرئيس فورا”.

وردا على سؤال عن الاستراتيجية التي سينتهجها الفريق لضمان هذه التبرئة السريعة، رفضت مصادر قريبة منه الخوض في التفاصيل.

وقال أحد هذه المصادر: “نحاول الإثبات أن هذه التهم لا أساس لها في شكل واضح، مما يعني أن لا حاجة حتى إلى المضي قدما، يمكن رفض (التهم) منذ البداية”، منددا بعملية “غير شرعية منذ البدء”.

وأضاف أن “الرئيس لم يرتكب أي فعل سيئ”، معتبرا أن أي شاهد تم الاستماع إليه خلال التحقيق الذي أجراه مجلس النواب لم يؤكد الاتهامات المباشرة بحق ترامب.

ويتهم ترامب بأنه طلب من أوكرانيا التحقيق في شأن جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمنافسته في انتخابات نوفمبر الرئاسية، وأنه ضغط على كييف مشترطا البدء بهذا التحقيق للإفراج عن مساعدة عسكرية حيوية لكييف.

ولهذا السبب، اتهمه مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون في ديسمبر باستغلال السلطة وإعاقة عمل الكونغرس، آخذا عليه عدم التعاون مع التحقيق البرلماني بهدف “عزله”.

لكن الجمهوريين الذين لهم الغالبية في مجلس الشيوخ يدعمون الرئيس ويضمنون له تاليا البراءة.

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