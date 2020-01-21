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الاتحاد .. 30 مليون ريال لفسخ عقد بريجوفيتش

الاتحاد .. 30 مليون ريال لفسخ عقد بريجوفيتش
http://almnatiq.net/?p=823106
المناطق - الرياض

تحتاج إدارة نادي الاتحاد إلى 30 مليون ريال لفسخ عقد الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم الفريق الكروي، وذلك للتعاقد مع أيوب الكعبي المهاجم المغربي، الذي توقفت المفاوضات معه لحين الوصول إلى حل مع بريجوفيتش، بحسب “الاقتصادية”
وكان اللاعب الصربي الذي عاد إلى جدة أمس، قد وضع إدارة الاتحاد في مأزق كبير بعد فشلها في إحضار عقد احترافي له للعب في أوروبا بعد غيابه لأسبوع، بطلب من وكيله الموجود في اليونان من أجل عرض خدماته على الأندية هناك، إضافة إلى نادي بشكتاش التركي، الذي يرغب في الحصول على خدماته مجانا دون أي مقابل مادي لنادي الاتحاد.
في المقابل، أكد أحمد دياب المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد، أن القرارات الفنية متروكة للمدرب، وقال “الإدارة تتناقش معه في أدق التفاصيل وتساعد على تقوية الجوانب الناقصة في الفريق، ولا نستطيع الحديث عنها الآن حتى تتم”.
وأضاف، “لا تصدقوا شيئا مما ينشر، حتى يصدر رسميا من خلال المركز الإعلامي خصوصا، الأنباء المنتشرة في الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن التعاقد مع أسماء معينة، وإلغاء عقود بعض اللاعبين، إضافة إلى تضارب الأخبار حول آراء المدرب الهولندي تين كات في بعض اللاعبين الموجودين في الفريق حاليا”.
من جهة ثانية، بدأ الاتحاد أمس، تدريباته تحت إشراف تين كات، بمشاركة اللاعبين الجدد، أنيس البدري، وبرونو أوفيني، حيث اشتمل التمرين في المجمل على تدريبات لياقية، استعدادا لمواجهة العدالة السبت المقبل، ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد إجازة ثلاثة أيام منحت للاعبين.

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