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لبنان.. عون يطالب الأجهزة الأمنية بتمييز المتظاهرين السلميين

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لبنان.. عون يطالب الأجهزة الأمنية بتمييز المتظاهرين السلميين

لبنان.. عون يطالب الأجهزة الأمنية بتمييز المتظاهرين السلميين
http://almnatiq.net/?p=823108
المناطق - الرياض

أثنى الرئيس اللبناني، ميشال عون، الاثنين، على أداء القوى الأمنية، مطالبا إياها بالتمييز بين المتظاهرين السلميين ومن قال إنهم يقومون بأعمال شغب.

وجاء موقف عون، خلال اجتماع مع كبار مسؤولي الأمن في البلاد، عقب سقوط مئات الجرحى في مواجهات بين عناصر الأمن ومتظاهرين، وسط العاصمة بيروت.

وضمّ الاجتماع وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، ووزير الدفاع الوطني إلياس بوصعب، وقائد الجيش العماد جوزف عون، إلى جانب مسؤولين آخرين.

وأكد بيان صادر عن الاجتماع الأمني، ضرورة “اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين السلميين ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة”، وردع من وصفوا بـ”المجموعات التخريبية التي تندس في صفوف المتظاهرين”.

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