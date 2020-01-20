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الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة الباحة

الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة الباحة

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الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة الباحة

الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=823132
المناطق - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مستوى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات المخواة, والمندق, وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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