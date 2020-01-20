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“الأرصاد”.. رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

“الأرصاد”.. رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

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“الأرصاد”.. رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

“الأرصاد”.. رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=823135
المناطق - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل جدة والقنفذة والليث ورابغ وبحرة وخليص .
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 12 من صباح يوم غد الأربعاء.

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