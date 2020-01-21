“البازعي”: الذيب في القليب أعادت الجمهور والنجوم معاً إلى المسرح وأثبتت جدوى الاستثمار في المشاريع الثقافية

المناطق - الرياض

قال الأستاذ سلطان البازعي رئيس الجمعية السعودية للثقافة والفنون ،عمالقة الدراما السعودية راشد الشمراني وناصر القصبي وعبدالإله السناني وحبيب الحبيب عادوا للوقوف على خشبة المسرح ليثبتوا أن المسرح السعودي قادر على كسب ثقة الجمهور ومحبته .

وفي عدة تغريدات على حسابه بتويتر قال البازعي “سعدت البارحة برفقة الزملاء د. عبدالرحمن العاصم وعبدالعزيز السماعيل وأحمد الشايب بحضور مسرحية #الذيب_في_القليب في عرضها رقم ٣٦” .

كما كشف أن #الذيب_في_القليب أكملت العرض رقم ٣٨ بمسرح كامل العدد وتذاكر وصلت إلى السوق السوداء لشدة الإقبال وتستعد للانتقال إلى محطات أخرى داخل المملكة قد تكون جدة أولها بما يعني أن الأعمال الجادة والمدعومة انتاجياً قادرة على الصمود في اختبار شباك التذاكر.



و قال أن الجمهور كان يرى نفسه على الخشبة وصفق لتوازن طرح وجهتي النظر كما صفق أكثر للرؤية الوسطية التي طرحها النص الذي كتبه المبدع خلف الحربي وترجمها المخرج الكويتي الرائع محمد الحملي.

واستطاعت الهيئة العامة للترفيه أن تعيد عبر “موسم الرياض” المسرح الاجتماعي والجماهيري إلى الواجهة بعد غياب تجاوز العقود الثلاثة.

نجوم المسرحية أكدوا عبر أدائهم المميز أن المسرح السعودي صناعة ورافد من روافد العمل الثقافي والترفيهي، والذي قدموه بقوالب كوميدية تحمل في طياتها رسائل اجتماعية هادفة، تفاعل معها الجمهور بشكل واسع، مسطرين أروع عبارات الإعجاب.