احدث الأخبار

“البازعي”: الذيب في القليب أعادت الجمهور والنجوم معاً إلى المسرح وأثبتت جدوى الاستثمار في المشاريع الثقافية
أبرز المواد
 “الأرصاد”.. رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل
أبرز المواد
 لبنان.. عون يطالب الأجهزة الأمنية بتمييز المتظاهرين السلميين
أبرز المواد
 ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 217 إصابة
أبرز المواد
 لامبارد يلمح إلى إمكانية انتقال كافاني إلى تشلسي
أبرز المواد
 رسميا.. هندوراس تصنف ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية
أبرز المواد
 ريال مدريد يعلن عن ضم لاعب برازيلي “موهوب”
أبرز المواد
 المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم يقدم عروضاً متميزة في آسيا 2020.. ولاعبو الأخضر يؤكدون عزمهم بتحقيق اللقب
أبرز المواد
 الرئيس التونسي يكلف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة المقبلة
أبرز المواد
 ترتيب جديد لنتائج لوني الصفر والشعل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
“البازعي”: الذيب في القليب أعادت الجمهور والنجوم معاً إلى المسرح وأثبتت جدوى الاستثمار في المشاريع الثقافية

“البازعي”: الذيب في القليب أعادت الجمهور والنجوم معاً إلى المسرح وأثبتت جدوى الاستثمار في المشاريع الثقافية

أبرز المواد
“الأرصاد”.. رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

“الأرصاد”.. رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

منطقة مكة المكرمة
الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة الباحة

الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة الباحة

منطقة الباحة
وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل

وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل

أبرز المواد

“البازعي”: الذيب في القليب أعادت الجمهور والنجوم معاً إلى المسرح وأثبتت جدوى الاستثمار في المشاريع الثقافية

“البازعي”: الذيب في القليب أعادت الجمهور والنجوم معاً إلى المسرح وأثبتت جدوى الاستثمار في المشاريع الثقافية
http://almnatiq.net/?p=823138
المناطق - الرياض

قال الأستاذ سلطان البازعي رئيس الجمعية السعودية للثقافة والفنون ،عمالقة الدراما السعودية راشد الشمراني وناصر القصبي وعبدالإله السناني وحبيب الحبيب عادوا للوقوف على خشبة المسرح ليثبتوا أن المسرح السعودي قادر على كسب ثقة الجمهور ومحبته .

وفي عدة تغريدات على حسابه بتويتر قال البازعي “سعدت البارحة برفقة الزملاء د. عبدالرحمن العاصم وعبدالعزيز السماعيل وأحمد الشايب بحضور مسرحية #الذيب_في_القليب في عرضها رقم ٣٦” .

كما كشف أن #الذيب_في_القليب أكملت العرض رقم ٣٨ بمسرح كامل العدد وتذاكر وصلت إلى السوق السوداء لشدة الإقبال وتستعد للانتقال إلى محطات أخرى داخل المملكة قد تكون جدة أولها بما يعني أن الأعمال الجادة والمدعومة انتاجياً قادرة على الصمود في اختبار شباك التذاكر.

و قال أن الجمهور كان يرى نفسه على الخشبة وصفق لتوازن طرح وجهتي النظر كما صفق أكثر للرؤية الوسطية التي طرحها النص الذي كتبه المبدع خلف الحربي وترجمها المخرج الكويتي الرائع محمد الحملي.

واستطاعت الهيئة العامة للترفيه أن تعيد عبر “موسم الرياض” المسرح الاجتماعي والجماهيري إلى الواجهة بعد غياب تجاوز العقود الثلاثة.

نجوم المسرحية أكدوا عبر أدائهم المميز أن المسرح السعودي صناعة ورافد من روافد العمل الثقافي والترفيهي، والذي قدموه بقوالب كوميدية تحمل في طياتها رسائل اجتماعية هادفة، تفاعل معها الجمهور بشكل واسع، مسطرين أروع عبارات الإعجاب.

روابط ذات صلة

وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل

وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل
لبنان.. عون يطالب الأجهزة الأمنية بتمييز المتظاهرين السلميين

لبنان.. عون يطالب الأجهزة الأمنية بتمييز المتظاهرين السلميين
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 217 إصابة

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 217 إصابة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*