أمير القصيم يُكرّم المشرف العام على لجنة اصلاح ذات البين سابقاً

المناطق - بريدة

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور أصحاب الفضيلة والمعالي ووكلاء إمارة المنطقة, ومدراء الجهات الحكومية والأهلية وأهالي المنطقة, خلال جلسة سموه الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة، اليوم, الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحسني المشرف العام على لجنة اصلاح ذات البين سابقاً “عفو”, نظير جهوده المتميزة وأعماله المباركة في اللجنة طيلة فترة إشرافه عليها.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بالجهود التي بذلها الشيخ الحسني والتي ساهمت بالعديد من المخرجات الخيرية لصالح المستفيدين من أعمال مباركة قدمت واستلهمت من شريعتنا الإسلامية السمحة لكل ما فيه خير ومصلحة, مثمناً سموه تلك الأعمال التي تسعى إلى ما تصبوا إليه حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من خلال خدمة المجتمع والإصلاح بين الناس, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جهته أعرب الشيخ إبراهيم الحسني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة من سموه, مؤكداً على أن حرص سموه ومتابعته لكل عمل خيري مبارك للجنة ساهم في تحقيق هذه النجاحات, سائلاً المولى عز وجل التوفيق.