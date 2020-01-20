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الكهرباء تبدأ بتنفيذ خط كهرباء فيفاء الأرضي

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الكهرباء تبدأ بتنفيذ خط كهرباء فيفاء الأرضي

الكهرباء تبدأ بتنفيذ خط كهرباء فيفاء الأرضي
http://almnatiq.net/?p=823146
المناطق - فضه عطيف

أوضح محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني أن الشركة السعودية للكهرباء شرعت في تنفيذ الخط الأرضي المغذي لمحافظة فيفاء والذي أُقر مؤخراً .
وأضاف أن تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته 20 مليون ريال وفترة تنفيذه 6 أشهر، يأتي ضمن الحلول المعتمدة لحل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء بالمحافظة.
من جانبه بين مدير عام كهرباء منطقة جازان المهندس علي بن محمد آل عطيف أن المقاول شرع في العمل من محطة المخراقي على وادي جورى ، حيث يسير المشروع على امتداد طريق 1 وصولاً إلى محطة الكهرباء بموقع النفية في أعلى محافظة فيفاء .

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