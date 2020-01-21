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5 آلاف سعودي وسعودية استفادوا من خدمات وبرامج بوابة “سبل” خلال اسبوعين

5 آلاف سعودي وسعودية استفادوا من خدمات وبرامج بوابة “سبل” خلال اسبوعين

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الكهرباء تبدأ بتنفيذ خط كهرباء فيفاء الأرضي

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5 آلاف سعودي وسعودية استفادوا من خدمات وبرامج بوابة “سبل” خلال اسبوعين

5 آلاف سعودي وسعودية استفادوا من خدمات وبرامج بوابة “سبل” خلال اسبوعين
http://almnatiq.net/?p=823149
المناطق - الرياض

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن استفادة 5,719 سعودي وسعودية من الخدمات والبرامج التفاعلية التي تقدمها بوابة التثقيف والإرشاد المهني الإلكترونية (سُبل)، وذلك خلال الأسبوعين الماضيين من تطوير البوابة.

وتهدف بوابة “سبل” إلى تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية مهنيًا، وتوفير معلومات ومحتوى تفاعلي ومرئي عن سوق العمل، ومدعم باختبارات قياس الميول الوظيفي.

وأطلق الصندوق مؤخرا بوابة (سُبل) المطورة على الرابط https://subol.sa ، والتي تساعد في اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني.

كما تهدف “سبل” إلى توفير بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية، وكذلك تتيح خدمة التواصل مع مرشدين مهنيين عن بعد، لتقديم خدمة الارشاد المهني للباحثين عن عمل في جميع مناطق المملكة.

وتساعد “سبل” في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والمساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة اهم المهن المستقبلية ونبذة عنها، وتقديم الاستشارات المهنية عن بعد وبشكل مباشر.

وتُمكِّن المنصة الكوادر الوطنية من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحو متساو بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر، ودعمهم بمهارات للتخطيط لمساراتهم المهنية والتي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجات.

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