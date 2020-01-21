العليان يبدأ مشواره مع الهلال .. والتعاون يضم كادش

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أعلن نادي الهلال اتفاقه مع نادي التعاون للتنازل عن المدة المتبقية من عقد لاعب الأخير مدالله العليان لينضم إلى الفريق الهلالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان الهلال قد أعلن قبل أسبوعين تعاقده مع العليان قادما من التعاون بداية من الموسم المقبل وبعقد يمتد لـ3 مواسم.

في الوقت الذي أعلن التعاونيون تعاقدهم مع مدافع الهلال حسن كادش بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف.

وقال نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” إنه توصل لاتفاق مع التعاون يقضي بانضمام اللاعب إلى صفوف الفريق بدءاً من يناير الحالي.

ومن المنتظر أن يلتحق العليان صاحب الـ25 عاما بتدريبات الهلال خلال اليومين المقبلين.