محافظ المجاردة يزور مكتب خدمات الكهرباء بالمجاردة

المناطق - المجارده

ضمن الجولات الميدانية والزيارات التفقدية التي يقوم بها محافظ المجاردة للمراكز والادارت الحكومية ومتابعة سير العمل عن قرب وتلمس احتياجات المراجعين قام محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح بزيارة مكتب خدمات الكهرباء بالمجاردة وكان برفقته في هذه الزيارة رئيس بلدية المجاردة عائض بن إبراهيم المحجاني حيث التقى مدير مكتب كهرباء المجاردة عبدالرحمن محمد العمري واطلع على البرامج والخدمات التي يقدمها المكتب للمواطنين.

عقب ذلك قام (ابن دلبوح) بجولة على الأقسام والالتقاء بالموظفين والمراجعين والاطلاع على سير العمل كما تم مناقشة بعض المواضيع التي طرحها المحافظ مما لمسه من احتياجات وملاحظات للمواطنين حيث ذكر كعادته عند زيارة الإدارات الحكومية أنه يمثل صوت المواطن أمام الإدارات الحكومية وسيظل يتابع تلك المطالبات والملاحظات بنفسه حتى يتأكد من تحقيقها على الوجه المطلوب وفي ختام الزيارة قدم محافظ المجاردة شكره وتقديره لجميع منسوبي المكتب على مالمسه من جهود متمنياً منهم مواصلة ذلك وبذل المزيد من الجهد في سبيل خدمة المواطن وتعزيز الايجابيات وتلافي السلبيات وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة حفظها الله .

