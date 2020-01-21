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وزير التعليم يوجه باستقبال طلبات حركة النقل لشاغلي الوظائف التعليمية والمدارس اليوم

وزير التعليم يوجه باستقبال طلبات حركة النقل لشاغلي الوظائف التعليمية والمدارس اليوم
http://almnatiq.net/?p=823188
المناطق - واس

صدرت توجيهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ببدء التقديم على حركة النقل لشاغلي الوظائف التعليمية والمدارس للعام الدراسي1441هـ اليوم، واتخاذ الإجراءات المتبعة لتحديث بياناتهم عبر نظام نور.
واشتملت الخطة الزمنية على فتح النظام لتحديث بيانات المدارس وشاغلي الوظائف التعليمية، وإدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي اعتباراً من اليوم وحتى تاريخ 26/ 6 / 1441هـ، وطباعة استمارة النقل الخارجي والداخلي والتقارير التجميعية والتفصيلية خلال الفترة من 6 – 10 / 7/ 1441هـ.
وحددت الوزارة يوم 9 / 8 / 1441هـ موعداً لإعلان نتيجة حركة النقل الخارجي، على أن تكون فترة الاعتراض إلكترونياً على نتيجة حركة النقل الخارجي من 9 – 18/ 8/ 1441هـ.
ويتم اعتماد نتيجة حركة النقل الخارجي، وتعميم تبليغ نتائجها وآلياتها لإدارات التعليم، وفتح النظام لإدخال الرغبات في إدارات التعليم (للمنقولين خارجياً) خلال الفترة من 26 – 30/ 8/ 1441هـ.
كما تم تحديد تاريخ 1441/10/19هـ موعداً لإعلان نتيجة حركة النقل الداخلي، وفترة الاعتراض إلكترونياً على نتيجة حركة النقل الداخلي من 10/23- 11/2 /1441هـ، واعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي وذلك في تاريخ 1441/11/4هـ، وإخلاء الطرف والمباشرة للمنقولين خارجياً وداخلياً يوم 1441/12/26هـ.
وتهدف الوزارة من عمليات تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، والمساعدة لتطوير آليات العمل في حركة النقل الداخلي والخارجي في خطوة ترمي من خلالها الوزارة للحد من المشاكل التي قد تواجه الميدان فيما يتعلق باحتساب النمو، وتحديد الاحتياج المتوقع للعام الدراسي المقبل بشكل دقيق يتناسب مع جميع الأوزان والخطط الدراسية المعمول بها.
يذكر أن هذه الإجراءات وما يتلوها من عمليات آلية لإدخال البيانات بشكل صحيح؛ سيمنح المتقدمين والمتقدمات فرصاً أكبر لمساعدتهم في تحديد رغباتهم على وجه الدقة، واتخاذ القرار المناسب، فضلاً عن تهيئة الميدان منذ وقت مبكر لضمان بداية عام دراسي منتظم قبل إغلاق النظام.

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