قمة برلين تخذل أردوغان وتفضح مخططاته الخبيثة في ليبيا

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تلقى الرئيس التركي أردوغان لطمة قوية مع انتهاء مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، حيث أكد قادة الدول المعنية، التزامهم باحترام حظر إرسال الأسلحة إلى هذا البلد، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وفي نهاية المؤتمر الدولي بات العثمانلي في مواجهة المجتمع الدولي، بعد أن أفضت مؤامراته في ليبيا.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تعرض أردوغان لانتقادات حادة، حيث طالبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صراحةً بالكف عن إرسال المرتزقة إلى ليبيا، كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن قلقه حيال وجود مرتزقة أردوغان في ليبيا، فيما انتقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مخططات أردوغان، وأكد أنه حان الوقت لكف تدخل الوكلاء الخارجيين في الحرب في ليبيا.

ولعل هناك تساؤلا يطرح هل يخضع أردوغان لرغبة المجتمع الدولي لإحلال السلام في ليبيا، بعد ان باتت الاعيبه مكشوفة للجميع، تبين أنه سمسار الأزمات بالشرق الأوسط، أينما وجد تشتعل الاضطرابات، أم أنه سيحاول إفشال الجهود الدولية، ليجد ثغرة إلى ثروات ليبيا؟”.

وكان الرئيس التركي يسعى لتحويل ليبيا إلى دولة فاشلة، ومن ثم يسهل عليه التغول في مفاصلها كافة، خاصة أنها تعد منجمًا ثمينًا للثروات الطبيعية، وبوابة اقتصادية مهمة لأفريقيا.