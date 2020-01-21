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انعقاد المؤتمر الصحفي لمهرجان القريات الدولي للطيور

انعقاد المؤتمر الصحفي لمهرجان القريات الدولي للطيور

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انعقاد المؤتمر الصحفي لمهرجان القريات الدولي للطيور

انعقاد المؤتمر الصحفي لمهرجان القريات الدولي للطيور
http://almnatiq.net/?p=823202

رفع الرئيس التنفيذي لمهرجان القريات الدولي للطيور زبن بن سالم الشراري الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، لموافقته على إقامة المهرجان الذي تنظمه مؤسسة أسطورة مناسبتي، بمشاركة اثنتي عشرة دولة من أوروبا وأفريقيا وآسيا، والمقرر انطلاق فعالياته يوم الجمعة 1441/6/6ه الموافق 2020/1/31 م، ويستمر سبعة أيام، وذلك بالساحة الرياضية في محافظة القريات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الإعلامية للمهرجان على مسرح الساحة الرياضية، بحضور عدد من الإعلاميين والإعلاميات ورجال الأعمال والمهتمين بهذه الرياضة.
وأفاد الرئيس التنفيذي للمهرجان زبن سالم الشراري، أن المهرجان يعد رافدً اقتصادياً، وسيسهم في الجذب السياحي للمنطقة بشكل عام ومحافظة القريات والمراكز التابعة لها بشكل خاص، مبيناً الدور الإعلامي وأهميته للمهرجان سواءً الترويجي أو التسويقي، متطرقاً لأهداف اللجنة والخطة الإعلامية للمهرجان وتوزيع مهام العمل.
ولفت الانتباه إلى أن المهرجان يشتمل على العديد من البرامج والفعاليات الترفيهية والثقافية والاجتماعية، بالإضافة لبرامج الأطفال والألعاب والمسرح وغيرها من النشاطات، حيث رُصدت عدة جوائز قيمة منها الجائزة الكبرى 290 ألف ريال لسباقات الحمام الزاجل وجوائز للزوار (سيارة 2019)، بالإضافة للعديد من الجوائز القيمة، التي تتناسب مع كل أفراد العائلة، ضمن أجواء كرنفالية ممتعة وشيقة طيلة أيام المهرجان، متمنيًا أن يكون مهرجان هذا العام على مستوى تطلعات أهالي منطقة الجوف.
وأكد الشراري أن المهرجان يحظى باهتمام ومتابعة سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، منوهاً بجهود محافظة القريات، ورئيس وأعضاء اللجنة الإعلامية، مقدماً الشكر لمكتب هيئة الرياضة بالمنطقة، وإدارة الساحة الرياضية بالقريات لاستضافة المهرجان.
بعد ذلك قدم منظم المهرجان ثامر الرضيان شرحاً تفصيلياً للفعاليات المشاركة وعدد الأركان والعديد من المفاجآت والجوائز المقدمة للجمهور، ثم فُتح المجال أمام الإعلاميين والإعلاميات لطرح أرائهم ومقترحاتهم لأعضاء اللجنة.

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