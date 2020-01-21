إلى متصفحي موقع المناطق.. إليكم تخفيضات هوم سنتر لسنة 2020 عبر موقع الموفر

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يعتبر هوم سنتر علامة تجارية لسلسة محال تجارية تحمل نفس الاسم، وهي مملوكة لمجموعة لاند مارك من بين عدد كبير من العلامات التجارية الأخرى، والتي من أبرزها سنتر بوينت وسبلاش، وشومارت وإي ماكس، وغيرها الكثير.

كانت البداية عام 1995 في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي غضون سنوات قليلة، انتشرت فروع هوم سنتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى الهند، إذ وصل عدد فروعهم إلى ما يربو على 100 فرع.

ويختص هوم سنتر بتقديم كل ما هو جديد في عالم الأثاث المنزلي والديكور والمفروشات والمنسوجات التي لها علاقة بالمنزل، مثل المفروشات والسجاد والستائر، ومفارش السرير، والطاولات وغيرها.

كل ذلك بالإضافة إلى العديد من مستلزمات الديكور والاكسسوارات التي تستخدم في تصميم ديكورات المنازل الحديثة، مثل الأباجورات المتنوعة التصميمات والأحجام، والفازات والمنتجات الخزفية، والتي تناسب طبيعة كل غرفة في المنزل.

غير أن أكثر ما يتميز به هوم سنتر هو امتلاكه لمصانع ضخمة تحتوي على أحدث ما وصل إليه العلم من آلات تتخصص في صناعة الأثاث المنزلي والمكتبي على حد سواء. وتتميز قطع الأثاث التي تباع في هوم سنتر بأنها مصنوعة من أخشاب ذات متانة وجودة عالية، بالإضافة إلى تصميماتها المبتكرة والتي تحمل في طياتها طابع الحداثة والرقي والتميز في كل تفصيلة من تفصيلاتها.

كما تتنوع طرازات الأثاث من المودرن والكلاسيك، والتصميمات المختلطة، التي تناسب مختلف الأذواق، نظراً لكونها تباع في بلدان ذات ثقافات مختلفة وأذواق متباينة، وكذلك طبيعة قطع الأثاث مثل أثاث غرف النوم، وغرف الجلوس والصالون.

وحيث أن هوم سنتر يتخصص في كل يتعلق بالمنزل وما يحتويه، فإن منظومة المنزل لا تكتمل إلا بوجود الإجهزة المنزلية وأجهزة المطبخ وأدواته المتعددة، والتي كلها تتميز بالجودة العالية بالإضافة إلى أن كافة أسعار السلع التي تباع في متجر هوم سنتر تقل عن غيرها بفارق ملحوظ.

خصومات هوم سنتر

إن أكبر ما يتميز به التسوق من متجر هوم سنتر هو انخفاض أسعار منتجاته مقارنة بجودتها المرتفعة، والتي تضاهي المنتجات العالمية، سواء على مستوى التصميم أو مستوى الجودة.

ومنذ أن بدأ متجر هوم سنتر عمله، وكان هدفه تقديم الأفضل بسعر أقل، وتطبيقاً لتلك السياسة التي دوما ما تضع في اعتبارها صالح العميل، فأصبحتتخفيضات هوم سنتر2020تتوالى الواحدة تلو الأخرى، وفي مناسبات مختلفة، وتختلف أشكال تلك العروض وأساليبها، فالبعض يأخذ شكل نسبة خصم تطبق على سلع محددة، والبعض الآخر يكون في صورة كود خصم على مشتريات العميل من قسم معين، كذلك فهو يقوم بخلق مواسم للتخفيضات والخصومات التي تصل نسبتها إلى 70%، وعلى غرار موسم تسوق الجمعة السوداء، نجد أن هوم سنتر ابتكر الأربعاء الأبيض، الذي يقدم فيه عروضاً تصل إلى 70% على مجمل المشتريات، كذلك خصومات على مستلزمات ديكور غرف الأطفال، ومستلزمات الاستحمام، كما يمكن أن تأخذ الخصومات صورة الشحن المجاني عن استيفاء بعض الشروط مثل الوجود في بلدان أو مناطق معينة، أو أن تبلغ قيمة إجمالي المشتريات مبلغاً محدداً من المال.

لماذا هوم سنتر؟

كلمة السر في نجاح متجر هوم سنتر أو انه يقدم لعملائه أفضل منتجات بأقل الأسعار، وهو يعمل على تطبيق سياسته الرامية إلى التواجد دوماً بالقرب من العميل أينما كان، فكان ذلك التوسع في فتح المتاجر ومحلات التجزئة والمعارض في مختلف البلدان، بحيث يوجد في كل بلد أكثر من فرع، والتوسسع مستمر.

وفوق كل ذلك فإن سياسة التوسع التي يقوم بها هوم سنتر، تنطوي على تخفيض تكاليف الشحن والنقل إلى الحد الأدنى، وهو ما يمثل ميزة كبيرة للعميل، قد لا توجد في متاجر أخرى.

يعمل هوم سنتر جاهداً على تلبية متطبات كل عملائه فيما يتعلق بالمنزل، تحت سقف واحد، فهذا يعفيه من الانتقال والبحث في أماكن مختلفة لشراء شيء ما.

وبعد إطلاق هوم سنتر لموقعه الألكتروني على الإنترنت، اصبحت مسألة التسوق أسهل بكثير، وذلك أتاح الفرصة لهوم سنتر في تأكيد سياسته في التواجد دوماً بالقرب من العميل، إذ أصبح الموقع الإلكتروني لهوم سنتر منصة لعرض كل ما يحلم به العميل لتأثيث ييته ووضع ديكوراته، وشراء مستلزماته أياً كانت.

وقد روعي في تصميم موقع هوم سنتر الإلكتروني البساطة المتناهية البعيدة عن التعقيد، والتي تتيح للمتسوق استعراض كل المنتجات التي يرغبها من خلال التصنيفات البسيطة والمحددة

التي تمكنه سريعاً من الوصول إلى مبتغاه.

وقد تم تزويد الموقع بمحرك بحث فعال، يحتوي على العديد من الخيارات التي يمكن للعميل استخدامها لتضييق نطاق بحثه بما يمكنه من العثور سريعا على السلعة التي يرغب في شرائها.

كما أن عملية الشراء تتم في خطوات بسيطة وخالية من التعقيد، تتيح للعميل معرفة كل المعلومات الخاصة بمشترياته سواء سابقاً أو حالياً، بما في ذلك تكاليف الشحن وموعده، مع إمكانية تتبع الشحنة.

ولقد أتاح موقع هوم سنتر عدداً من وسائل الدفع المتعددة التي تعمل على تسهيل إتمام عملية الشراء، وذلك باعتماد بطاقات الدفع الإلكترونية، وبطاقات الائتمان، وأيضا تقديم خدمة الدفع عند الاستلام.

موقع هوم سنتر وتعاونه مع موقع الموفر

يعتبر موقع الموفر أحد المواقع الرائدة في اجتذاب العملاء الراغبين في القيام بعمليات تسوق وإبرام صفقات ناجحة، تتمثل في خصومات كبيرة على السلع والمنتجات المختلفة.

وقد اعتمد موقع الموفر في اختياره للمتاجر الإلكترونية التي يقوم بعرض خصوماتها أن تكون ذات جماهيرية ومصداقية، لذا يضم موقع الموفر كوكبة من المتاجر الإلكترونية ذات الانتشار العالمي، وكان من البديهي أن يكون هوم سنتر أحد أهم ابرز تلك المواقع.

يقوم موقع هوم سنتر بالإعلان عن خصومات وعروض، ويتولى موقع الموفر الإعلان عن تلك الخصومات في موقعه، بحيث يتسنى لمن يزور موقع الموفر التعرف على آخر وأحدث الخصومات التي تعلن عنها منصات التسوق الأخرى دون الحاجة لزيارة كل منصة منها على حدة.

وفي ذلك، يقوم الموقع بتقديم كود خصم هوم سنتر إضافي على الخصومات التي يعلن عنها في صفحته الرئيسية، وكل ما عليك أن تدخل إلى موقع هوم سننتر من رابط الموقع الموجود على موقع الموفر، حتى تحصل على كود خصم هوم سنتر خصم إضافي على مجمل مشترياتك يضاف إلى خصومات موقع هوم سنتر.

وحتى يؤدي موقع الموفر دوره في تعريف المتسوق بعروض منصات التسوق المختلفة، فإنه أطلق تطبيق الموفر الذي يمكن تثبيته على أي هاتف جوال، بحيث تصبح كافة أخبار العروض والخصومات تحت يد العميل، ليتعرف عليها في اي وقت وأي مكان.

ويقوم أيضاً تطبيق الموفر بتسهيل عملية استعراض المنتجات وإتمام عليات الشراء، مع الاستفادة بكل الميزات التي يقدمها موقع الموفر أومنصات التسوق الإلكترونية التي يقوم موقع الموفر بالإعلان عنها.

يعمل تطبيق الموفر على كافة الأجهزة المحمولة سواء كانت تعمل بنظام تشغيل ويندوز، أندرويد، أو ابل، حيث يمكن الحصول على نسخة البرنامج بزيارة متجر البرامج الذي يتبع له هاتفك المحمول، وفي دقيقة أو يزيد، سيتم تحميل تطبيق الموفر، صغير الحجم، على الهاتف، وسيكون جاهزا للعمل في خطوات بسيطة.