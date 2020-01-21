وزير التعليم: تصنيف الطلاب في الأول الثانوي وفق 6 مسارات جديدة بعد عامين

المناطق - الرياض

كشف وزير التعليم “حمد بن محمد آل الشيخ”، خلال لقاء مع برنامج في الصورة أمس مع الإعلامي “عبدالله المديفر”، ملامح الخطة الجديدة لتطوير التعليم الثانوي في حدود العامين القادمين. وسوف يتم تصنيف الطلاب في الأول الثانوي وفق ميولهم وإمكاناتهم، وتوجيههم إلى مجموعة مسارات جديدة، تقنية وهندسية – شرعية أو حقوقية – مسار أدبي – إدارة أعمال، وذلك من خلال عمل اختبارات للقدرات والميول، نسميها سنة “الفلترة”، بمعنى أن الطالب في الأول الثانوي لا يحتاج إلى دراسة بعض المواد في الثاني الثانوي والثالث الثانوي.

وتابع آل الشيخ: لدينا خطأ استراتيجي مستمر، هو أن 100 % من طلاب الثانوي يعدون من أجل الجامعة، و80 % منهم يذهبون للجامعات بالفعل، و80 % من هؤلاء يدرسون تخصصات نظرية وأدبية. وهذا عكس متطلبات سوق العمل.

وتابع: من أولوياتنا تطوير الثانويات بما يتواءم مع التغير العالمي في فلسفة ورسالة وأهداف التعليم الثانوي.

وردًا على سؤال “المديفر” حول وجود اتجاه إلى تحويل السنة الدراسية إلى 3 فصول بدلاً من فصلين، قال وزير التعليم: “هذا ممكن! فهناك دراسة الآن تقول بأن هناك هدر على مستوى العام الدراسي، وأن إيجاد 3 فصول يزيد من عدد الأيام الفعلية للتعلم، وأيضًا يزيد من كفاءة منظومة التعليم الداخلية والخارجية”.

وأضاف “آل الشيخ”: “في القريب سوف يتم الجمع بين الحسنيين؛ نظام المقررات والفصول الدراسية، بحيث يكون هناك فصل صيفي يمكن الطالب من مواد للتغيير من مسار لمسار حسب رغبته”.

كما أشار وزير التعليم إلى أن “هذا النظام يتماشى مع نظام العطل عندنا، ويمكن من إيجاد عطل أكثر، وفي نفس الوقت المنظومة التعليمية تستطيع أن ترتاح في فصل الصيف، ويكون هناك ترتيب أفضل للجداول، وإعطاء إمكانية لإضافة مواد إضافية، تعد الشابة والشابة إلى مسار مهني تطبيقي، أو مسار علمي أو مسار هندسي أو إداري أو شرعي”.

واختتم الوزير بقوله: “ليس من الشرط أن يتم تطبيق نظام الثلاث فصول في كل المدارس، بل يكون حسب الكثافة الطلابية في كل مدرسة، فتفتح المدارس أبوابها في الصيف”.