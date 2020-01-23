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دودة في أنبوب تنفس مريضة.. وصحة جدة تشكل لجنة تحقيق

دودة في أنبوب تنفس مريضة.. وصحة جدة تشكل لجنة تحقيق
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http://almnatiq.net/?p=823223
المناطق - الرياض

شكلت صحة جدة لجنة تحقيق حول خروج دودة من أنبوب جهاز تنفس صناعي لمريضة في مستشفى الثغر. وأبلغت إدارة التواصل والعلاقات العامة في الصحة «عكاظ» «أنه تم إرسال عينة للمختبر لمعرفة طبيعة الدودة والتأكد من مصدرها». وطبقا للأسرة الشاكية فإنها فوجئت بدودة تخرج من أنبوب الجهاز التنفسي للمريضة (57 عاما) والتي دخلت المستشفى الجمعة الماضية إثر جلطة في القلب، وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي غائبة عن الوعي، «عند زيارتها يوم أمس الأول (الأحد) فوجئنا بدودة تخرج من أنبوب جهاز التنفس، ما دفعنا إلى مخاطبة المستشفى للتحقيق، ومحاسبة المتسبب ولم يتجاوب أحد». وأضافت الأسرة أن الفريق الطبي عزا خروج الدودة من أنبوب الجهاز التنفسي إلى وفاة المريضة إكلينيكيا.

وأوضحت صحة جدة وفقا لـ «عكاظ» أن الحالة وصلت إلى طوارئ المستشفى فجر الجمعة الموافق 22/5/1441 والمريضة تعاني توقُّفًا في وظائف الدماغ، والقلب وعلى الفور أخضعت لإنعاش قلبي رئوي ثلاث مرات. وتعاني أيضاً من فشل في وظائف الجسم، وتخضع للتنفس الصناعي، ولجرعات عالية من منشطات القلب، وحالتها الطبية غير مستقرة.

وأضافت في توضيحها أنه يتم متابعة حالتها الصحية بواسطة أطباء العناية المركزة، ومن الفريق المعالج والتمريض بشكل مستمر. وعن خروج الدودة من فم المريضة قالت صحة جدة «تم اكتشاف الدودة بواسطة الكادر التمريضي أثناء القيام بمهامهم اليومية. وعلى الفور تم إبلاغ الأطباء بذلك، وأخذ عينة، وإرسالها للمختبر لمعرفة الأسباب الطبية حول ظهورها على المريضة، وللتأكد من مصدرها، وتم تشكيل فريق طبي من مختلف التخصصات الطبية لمباشرة الحالة، وإعطاء تقرير مفصل حول الحالة الطبية».

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