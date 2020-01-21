مدير المكتب الخاص لولي العهد يدعو الشباب لتمثيل المملكة في مجموعة Y20

المناطق - الرياض

دعا مدير المكتب الخاص لولي العهد، رئيس مركز مبادرات مسك بدر العساكر الشباب السعودي ذكوراً وإناثاً لتمثيل المملكة العربية السعودية في مجموعة تواصل العشرين Y20 إحدى مجموعات قمة العشرين G20.

وقال العساكر في تغريدة على حسابه في تويتر: «لشباب الوطن ذكوراً وإناثا من يصنعون بالطموح والعمل المنجزات أدعوكم لتمثيل بلادنا المملكة العربية السعودية في مجموعة تواصل»شباب العشرين«Y20 إحدى مجموعات قمة العشرين G20»

واختتم العساكر تغريدته بنشر رابط التسجيل المخصص للمشاركة:

وستستضيف مجموعة شباب العشرين ضمن الإطار الأوسع لمجموعة العشرين سفراء ممثلين للمملكة من الشباب في 2020 لمناقشة السياسات وتطويرها لصالح الشباب في جميع أنحاء العالم.

وتوضع هذه التوصيات المتعلقة بالسياسات، أو «البيان الختامي»، إلى جانب سياسات أخرى من مختلف مجموعات التواصل في مجموعة العشرين لعرضها على رؤساء دول مجموعة العشرين للنظر فيها والموافقة عليها وتفعيلها.

وتعد مجموعة شباب العشرين (Y20) إحدى مجموعات التواصل الـ8 الرسمية تحت مظلة مجموعة العشرين، وهي: مجموعة الأعمال (B20)، ومجموعة المجتمع المدني (C20)، ومجموعة العمال (L20)، ومجموعة الفكر (T20)، ومجموعة المرأة (W20)، ومجموعة العلوم (S20)، ومجموعة المجتمع الحضري (U20)، ومجموعة الشباب (Y20).

ومجموعات التواصل هي مجموعات تعاونية مستقلة يمثل كل منها أصحاب المصلحة ذوو الصلة –الشباب في هذا السياق– تقودها منظمات من المجتمع المدني في البلد المضيف لقمة شباب العشرين لذلك العام.

وستُعقد قمة شباب العشرين هذا العام في المملكة من 10-18 أكتوبر 2020، ومحاور التركيز الـ3 لقمة شباب العشرين هذا العام في المملكة؛ المواطنة العالمية، وتمكين الشباب، والجاهزية للمستقبل.