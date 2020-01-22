طهران تتهرب من تعويضات الطائرة المنكوبة

المناطق - الرياض

كشف نظام الملالي نواياه الخبيثة بشأن تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية التي اعترف بإسقاطها وقتل 176 على متنها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي إن مزدوجي الجنسية من الضحايا مواطنون إيرانيون. وأضاف: «أبلغنا كندا بذلك».

وطالبت 5 دول متضررة من مأساة الطائرة المنكوبة وهي: كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا، في بيان صدر عقب اجتماع مسؤولين في لندن (الخميس)، إيران بدفع تعويضات لعائلات الضحايا وإجراء «تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف». وقالت الدول الـ5 إنها ترحب بتعاون إيران حتى الآن.

وطلبت من طهران إجراء عملية تحديد هويات الضحايا بشفافية مع احترام رغبات العائلات فيما يتعلق بالعودة إلى الوطن.