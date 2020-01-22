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نهم تحرق الحوثيين.. مقتل 80 وأسر 100

نهم تحرق الحوثيين.. مقتل 80 وأسر 100
http://almnatiq.net/?p=823228
المناطق - الرياض

أكدت مصادر يمنية موثوقة مقتل 80 حوثيا وأسر 100 آخرين خلال معارك عنيفة مع قوات الجيش اليمني بجبهة نهم في شمال شرقي صنعاء. وأفادت مصادر عسكرية بأن الحوثيين حشدوا قوات بأعداد كبيرة وحاولوا الالتفاف من جبل هيلان الإستراتيجي بهدف قطع الطريق الواصل من مأرب إلى فرضة نهم باتجاه صنعاء، إلا أن الجيش الوطني تمكن من الالتفاف على المليشيا بعد تقدمها وحاصر مسلحيها واشتبك معهم موقعاً خسائر فادحة في العتاد والأرواح في صفوفها.

من جانبها، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات تجمعات للمليشيا بمنطقة المدافن بمديرية نهم، وبمنطقة الأعروش في مديرية خولان الطيال. وأكد مصدر ميداني مقتل القيادي الحوثي «أبو ثابت الهاشمي»، و13 من مرافقيه، في عملية استدراج نفذتها قوات الجيش الوطني لمجاميع من المليشيات في منطقة حريب بجبهة نهم شرق صنعاء.

وكان الجيش اليمني شن بإسناد تحالف دعم الشرعية خلال اليومين الماضيين هجوماً واسعاً على مواقع تسيطر عليها المليشيا غرب منطقة ضبوعة وغرب سلسلة جبال البياض في مديرية نهم، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين. ونوه قائد العمليات المشتركة اللواء صغير بن عزيز بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في جبهات نهم، مؤكداً استمرار العمليات القتالية ضد الانقلابيين في مختلف الجبهات.

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