“الخدمة المدنية”: ضوابط جديدة لوظائف المستخدمين

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الخدمة المدنية ضوابط جديدة للوظائف المشمولة بلائحة المستخدمين؛ منها إخضاع المتقدمين لتقييم تحدد الوزارة مقاييسه وإجراءاته، حسب ما تقتضيه الوظائف.

وأوضحت الوزارة في تعميم لمختلف القطاعات الحكومية أنه يجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة قيام الجهة الإدارية بإشغال وظائفها وفق المقاييس والإجراءات، وحددت الوزارة القواعد التي على الجهة الممكنة من شغل تلك الوظائف اتباعها؛ منها مرحلة الإعلان التي يشترط خلالها الإعلان عن الوظائف في الموقع الإلكتروني للجهة، إضافة الي أي وسيلة إعلان مناسبة مع توضيح آلية التقديم وتحديد مواعيد ونهاية التقديم وعدد الوظائف ومسمياتها ومراتبها ومقراتها والمؤهلات المطلوبة لها. ومن الضوابط أيضا الإعلان عن أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية، تليها مرحلة الترشيح والمقابلات الشخصية التي تتضمن الدعوة بالوسيلة نفسها للمقابلات لمن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة مع تحديد مكان ووقت المقابلات الشخصية وتشكيل لجنة إشرافية خاصة بالمقابلات الشخصية يكون من مهماتها اختيار لجنة داخلية للمقابلات شريطة أن لا يتكرر أعضاؤها بصفة مستمرة، بحسب “عكاظ”.