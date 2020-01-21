مجلس الأمة الكويتي يوافق على مناقشة اتفاقية المنطقة المقسومة مع المملكة في جلسة الغد

المناطق - الرياض

وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، على طلب وزير الخارجية استعجال مناقشة اتفاقية المنطقة المقسومة في جلسة غد الأربعاء.

وقال الشيخ أحمد الناصر في مداخلة له في جلسة المجلس “استناجا إلى المادة 76 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أطلب أخذ مواتفقة مجلس الأمة على استعجال عرض تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن اتفافية المنطقة المحايدة المقسومة في جلسة مجلس الأمة التكميلية غدا.

واقترح رئيس المجلس مرزوق على الغانم أن تتم غدا مناقشة تقرير اللجنة الخارجية البرلمانية بشأن اتفافية المنطقة المحايدة المقسومة بعد انتهاء المجلس من بند مواصلة النظر في الخطاب الأميري.