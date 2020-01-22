العلا.. عروس الجبال عاصمة التاريخ والآثار

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تتربع العلا على قائمة الآثار السعودية بتاريخها العريق الضارب في القدم، الممتد من عصر اللحيانيين، مرورا بحضارة الأنباط قوم نبي الله صالح، وصولا إلى صدر الإسلام، إذ تشرفت أرضها الخصبة بموطئ قدم النبي محمد، الذي نزل بها خلال غزوة تبوك، وحدد بها موقعا لمسجد وضع حدوده بالعظام فبناه أهلها بعد ذلك وأسموه مسجد العظام، كما أقام موسى بن نصير قلعته في أعلى جبل وسط العلا.

وتتبع العلا منطقة المدينة المنورة، ويقطنها أكثر من 55010 نسمات، موزعين على 300 قرية و14 مركزا، ويطلق عليها اسم عروس الجبال وعاصمة التاريخ والآثار.

تضم العلا العديد من المواقع والمعالم الأثرية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 300 سنة قبل الميلاد، أبرزها الحجر «مدائن صالح» عاصمة الأنباط قديماً، المسجلة في منظمة اليونسكو.

وصدر عام 2017 قرار ملكي بإنشاء هيئة ملكية لتطوير العلا، لتحقيق التطور والتحول في المحافظة والعمل على البنية التحتية، مع الحفاظ على تراثها وتاريخها، وإبرازه بالمرافق السياحية المتنوعة.