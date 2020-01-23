ارتفاع التضخم في السعودية خلال ديسمبر لأول مرة في 12 شهرا

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ارتفع معدل التضخم في السعودية بنسبة 0.2 في المائة خلال ديسمبر 2019 مقارنة بالشهر نفسه من 2018، وهو أول ارتفاع له خلال 12 شهرا (منذ ديسمبر 2018).

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية”، كان التضخم قد سجل إنكماشا خلال الـ11 شهرا الماضية (منذ مطلع 2019 حتى نوفمبر من العام ذاته)، بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث كان قد سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من عام 2017، إضافة إلى عام 2018 كاملا.

وجاء ارتفاع التضخم بشكل رئيس في ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، نتيجة ارتفاع الرقم القياسي لقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2.2 في المائة، نظرا لكونه ثاني أكبر الأقسام تأثيرا في التضخم بوزن 18.87 في المائة.

على الجانب الأخر، انكمش قسم “السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى” بنسبة 3.7 في المائة، بفعل انكماش مجموعة الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 4.2 في المائة.

وقسم “السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى” هو الأكثر تأثيرا في قياس التضخم بوزن 25.38 في المائة، بحسب “الاقتصادية”.