احدث الأخبار

أمير الشرقية : خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حريصان على النزلاء والنزيلات
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية : نظام الجامعات الجديد مكن الجامعات من الانطلاق نحو آفاق واسعة
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية : المملكة أول دولة تنبهت لخطر التطرف وسعت لتعزيز الأمن الفكري
المنطقة الشرقية
 أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة
منطقة تبوك
 منظمة الطيران المدني الإيرانية تؤكد إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين
أبرز المواد
 جامعة القصيم تفتح باب التقديم على برامج الماجستير والدكتوراه.. الأحد المقبل
منطقة القصيم
 وزارة البلدية وأمانة الجوف تنظم ورشة عمل نظام الربط الالكتروني
منطقة الجوف
 أمين الجوف يبحث أوجه التعاون مع الدفاع المدني
منطقة الجوف
 مدني تبوك يضع خطة لمواجهة الثلوج ويحذر من وسائل التدفئة
منطقة تبوك
 تعليم عنيزة يعقد اللقاء الأول للقيادات التابعة لمدير التعليم
منطقة القصيم
 “إساد” تحصد أفضل بيئة عمل في المملكة
منطقة الرياض
 الحكومة اليمنية تحمل المجلس الانتقالي تبعات رفضهم تنفيذ مقتضيات “اتفاق الرياض”
أبرز المواد
أمير الشرقية : خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حريصان على النزلاء والنزيلات

أمير الشرقية : خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حريصان على النزلاء والنزيلات

المنطقة الشرقية
أمير الشرقية : نظام الجامعات الجديد مكن الجامعات من الانطلاق نحو آفاق واسعة

أمير الشرقية : نظام الجامعات الجديد مكن الجامعات من الانطلاق نحو آفاق واسعة

المنطقة الشرقية
أمير الشرقية : المملكة أول دولة تنبهت لخطر التطرف وسعت لتعزيز الأمن الفكري

أمير الشرقية : المملكة أول دولة تنبهت لخطر التطرف وسعت لتعزيز الأمن الفكري

المنطقة الشرقية
أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة

منطقة تبوك

منظمة الطيران المدني الإيرانية تؤكد إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين

منظمة الطيران المدني الإيرانية تؤكد إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين
http://almnatiq.net/?p=823283
المناطق-الرياض

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية اليوم أن صاروخين أطلقا باتّجاه الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في وقت سابق هذا الشهر وفق تقرير صدر عن التحقيقات الأولية ونشر على موقع الهيئة.
وافادت المنظمة أن “المحققين اكتشفوا أن صاروخين من طراز “تور-إم1” روسيي الصنع أطلقا باتّجاه الطائرة”، وقالت المنظمة أن التحقيق لا يزال جاريًا لتقييم تأثيرهما.

روابط ذات صلة

الحكومة اليمنية تحمل المجلس الانتقالي تبعات رفضهم تنفيذ مقتضيات “اتفاق الرياض”

الحكومة اليمنية تحمل المجلس الانتقالي تبعات رفضهم تنفيذ مقتضيات “اتفاق الرياض”
الشاعر راشد بن جعيثن يسلّم كتابه “حكام الرياض” إلى خادم الحرمين.. ويؤكد: “أسعد لحظات العمر”

الشاعر راشد بن جعيثن يسلّم كتابه “حكام الرياض” إلى خادم الحرمين.. ويؤكد: “أسعد لحظات العمر”
مجلس الأمة الكويتي يوافق على مناقشة اتفاقية المنطقة المقسومة مع المملكة في جلسة الغد

مجلس الأمة الكويتي يوافق على مناقشة اتفاقية المنطقة المقسومة مع المملكة في جلسة الغد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*