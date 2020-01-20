“إساد” تحصد أفضل بيئة عمل في المملكة

المناطق -الرياض

حصلت “إساد” للخدمات العمالية (الراعي البلاتيني لملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية المساندة الذي يعقد هذه الأيام في الرياض)، على جائزة أفضل بيئة عمل، كأول منشأة استقدام تفوز بهذه الجائزة في المملكة.

وتسلم الجائزة في مؤتمر صحافي أقيم بهذه المناسبة في مدينة الرياض، رئيس مجلس إدارة الشركة “عامر آل خشيل” من ممثل منظمة غريت بليس تو وورك وهي هيئة عالمية لتقديم الاستشارات وتحليل خبرة الموظفين في ٦٠ دولة حول العالم، وتعمل مع أكثر من ١٠ آلاف منشأة في مختلف المجالات والقطاعات.

وقال الرئيس التنفيذي لمنشأة “إساد” عامر آل خشيل إن الحصول على هذه الجائزة يأتي تتويجاً للجهود طوال السنوات الماضية وإيمانهم بضرورة توائم بيئة العمل الداخلية مع الخدمات المتميزة المقدمة للعملاء.

وأضاف أن هذه الجائزة الرفيعة هي انتصار لبيئة الأعمال في المملكة.